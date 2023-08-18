Ağır tahrik

Dipkarpaz Zafer Burnu’nda bulunan Apostolos Andreas Manastırına turist götüren şoför Mehmet Erol Muvali’nin, görevli papazın yanına giderek Kelime-i Şahadet getirmesi sert tepkilere yol açtı.

Yaşanan bu talihsiz olay, Kıbrıs’ın her iki kesiminde de gündemin ilk sırasına yerleşti.

Polis, olayla ilgili olarak ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtirken, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da olayı kınayan bir açıklama yaptı.

Rehberler Birliği’nin açıklamasında “Apostolos Andreas Manastırı’nda utanç verici videoyu çeken kişiyi kınıyor ve utanç duyuyoruz” denildi. Tepkilerin yoğunlaşması üzerine sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu kaldıran Muvali, yanlış anlaşıldığını belirterek, niyetinin kötü olmadığını savundu.

Neler yaşandı

Mehmet Erol Muvali isimli şahıs, önceki akşam turistleri götürdüğü Dipkarpaz Zafer Burnu’nda bulunan Apostolos Andreas Manastırında önce tek başına olduğu esnada Kelime-i Şahadet getirdi ve o anı cep telefonuyla kaydetti. Muvali, çektiği videoda, “Şimdide papazın yanına gidelim ve ona Kelime-i Şahadeti hatırlatalım” diyerek, görevli papazın yanına gitti.

Papaz kendisine seslenen Muvali’nin amacını ilk etapta anlamadı ancak Muvali, papazın yanında durarak, Kelime-i Şahadet getirdi ve o anları da kayda aldı. Papaz yürümeye devam edince Muvali peşinden gitti ve kayıt almaya devam etti.

Muvali çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

Kıbrıs’ın hem güneyinde hem de kuzeyinde Muvali’nin yaptığı davranış geniş bir kitle tarafından kınanırken, sert tepkileri de beraberinde getirdi.

Tepkiler arttı, soruşturma başlatıldı

Artan tepkiler üzerine harekete geçen polis, Muavil’yi karakola çağırıp ifadesini aldı. Yazılı açıklama yapan polis, papazın yanına giderek, şahadet getiren ve bu olayı cep telefonu ile kayda alıp sosyal medyada servis eden şahıs hakkında polis, yasal işlem başlattığını bildirdi.

Bakan Oğuz: Bu davranış kabul edilemez

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Gerekli yasal işlemin başlatıldığını belirten Bakan Oğuz, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ülkemizde önemli dini ibadet yerlerinden biri olarak kabul edilen Dipkarpaz da bulunan Apostolos Andreas kilisesinde bir şahıs tarafından video çekimi yapılarak yayınlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dini özgürlüklerde ve ibadetlerde birçok çeşitlilik vardır. Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur. Bu konuda ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durumlar ve davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle dinlere ve kültürlere saygı kapsamında toplumsal huzuru bozmaya yönelik yapılan bu davranış hakkında ilçe kaymakamlığı vasıtasıyla gerekli yasal işlem başlatılması için polis müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur.”

Rehberler Birliği: Utanç duyuyoruz

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği de yazılı açıklama yaptı ve olayı kınadı. Birlik yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Apostolos Andreas Manastırında yaşanan ve yayınlanan utanç verici video ile ilgili kişiyi Kınıyoruz ve Utanç duyuyoruz. Turizmle uzaktan yakından alakası olmayan bu kişinin şoför olarak Turistleri taşımasına izin veren yetkililerin ve bu şahsiyetin cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

Tepkiler üzerine özür diledi

Gün boyu yaşanan gelişmelerin ardından videoyu çeken Mehmet Erol Muavili, niyetinin kötü olmadığını savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Erol Muvali şunları kaydetti:

“Dipkarpaz, kilisesinde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı bir sürü hakaret küfür yorum okudum. Paylaşmış olduğum video da kötü niyet yok. Taciz yok, hakaret yok, provokasyon yok ve tahrik edici bir davranış yoktur. Video açık ve nettir. Kilisede şehadet getirerek videoya çektim. Bu paylaşımım bu kadar çok tepki çekeceğini de bilmiyordum. Paylaşımımı yaptıktan 4, 5 saat sonra izledim. Videonun binlerce kişi tarafından izlendiğini fark ettim. Olayı daha fazla farklı noktalara taşımamaları için paylaşımımı kaldırdım. Birçok turist Selimiye Camii’sine gelerek boyunlarında haç kolyesi ve ellerinde istavroz olarak ziyaret etmektedirler. Ülkemizdeki camilerimize yapmış oldukları ziyaretler, de taciz tahrik edici bir durum söz konusu değilse benimde kilisede getirmiştir olduğum Kelime-i şehadette olduğu gibi tahrik taciz edici bir durum yoktur. Video açık ve nettir.

Her ırkın dinine saygımız vardır, yapmış olduğum paylaşımda eğer suçum varsa kamuoyundan özür dilerim.”