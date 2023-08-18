Suçlular adalete hesap vermeli

İşadamı Ahmet Noyan, İskele’de Hüseyin Mavideniz’in ölümüyle sonuçlanan cinayetle ilgili olarak Onur Turizm, Ticaret ve Endüstri Limited Ortakları adına yazılı açıklama yaptı.

Noyan “10 Ağustos’ta sabaha karşı Breeze Club önünde yaşanan talihsiz ve vahim olayda; Hüseyin Mavideniz’in hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür” dedi.

Ahmet Noyan yaptığı açıklamada, “Hiçbir şekilde savunulması mümkün olmayan bu vahim ve dehşete düşürücü olay nedeni ile hayatını kaybeden merhuma rahmet dilerken yaslı ailesinin acısını en içten duygularımızla paylaşır, merhumun geride bıraktığı eşi ve çocuklarına vicdani olarak hukuk çerçevesinde her türlü desteği vereceğimizi belirtiriz” ifadelerini kullandı.

Noyan yazılı açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu menfur olayın yaşanmasında her kim olursa olsun suçlu ya da suçluların adalet karşısında hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızı ve adaletin erken tecellisi için hukukçularımızla yargı sürecini en yakından takip edeceğimizi kamuoyunun bilmesini isteriz.

İşletme önünde yaşanan bu üzücü ve vahim olay ve ilk baştan itibaren hedeflediğimiz hizmet verme amacımıza uygun olmayan bu vahim durum nedeni ile Onur Turizm, Ticaret ve Endüstri Limited Ortakları olarak işletmenin tamamıyla hizmete kapatıldığını kamuoyuna duyururuz.”



Ne olmuştu

İskele’de Long Beach bölgesindeki Breeze Club isimli eğlence mekanında 10 Ağustos’ta sabaha karşı çıkan kavgada, 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz dövülerek öldürülmüştü. Yapılan soruşturma sonucu

mekanın güvenlik görevlisi Mehmet Yazıcı ile işletmeci Doğu Ömer Alçıner tutuklanmıştı.

Eğlence mekanında huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle Mehmet Yazıcı, Hüseyin Mavideniz’in yüz kısmına bir yumruk vurup, sırt üstü düşmesine ve başını betona vurmasına neden olmuştu.

Doğu Ömer Alçıner ise yere düşen Hüseyin Mavideniz’in önce sağ koluna daha sonra da başına iki kez ayağının alt kısmı ile vurmuştu.

Olay yerine giden sağlık ekipleri Hüseyin Mavideniz’e yapılan müdahalede herhangi bir hayati bulguya rastlanmamış, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünde olay yerinde vefat ettiği tespit edilmişti.

Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, haklarında soruşturma amaçlı tutukluluk emri alınmıştı. Soruşturma sürerken, tutukluluk halleri devam eden iki zanlı gelecek hafta yeniden mahkemeye çıkarılarak.

