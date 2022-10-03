Ailesi çok endişeli

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde yaşayan Melek Kara’nın kayıp olduğu bildirildi. Kızlarının kaybolması üzerine paniğe kapılan aile durumu polise bildirdi. Diyalog’a da ulaşan aile, kızlarının yerini bilen veya görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

Baba Hüsammettin Kara, 16 yaşında olan kızının önceki gün saat 19.30 sıralarında eve geldiğini ancak bisikletini parkta unuttuğunu söyleyip geri gittiğini ve bir daha dönmediğini söyledi. Kara, “Saat 16.00 sıralarında evden çıktı. Saat 19.30’da geri geldi. Birkaç dakika sonra parkta bisikletini unuttuğunu söyleyip geri gitti. Ve bir daha da gelmedi. Her yere baktım, tüm arkadaşlarına sordum ama gören bilen yok. Kızım benim adıma olan kontörlü telefon hattı kullanıyordu. Ancak uzun süre kontör yüklemediğimiz için hat kapandı. Polis ‘hat açık olsa daha kolay bulunurdu’ dedi. Ancak hat artık tamamen kapandığı için yeniden açamıyorlar” şeklinde konuştu.

Kızının okuldan atıldığını ifade eden Kara, “3 kez kalınca ortaokuldan atıldı. Ben de onu meslek kurslarına yazdırmak istedim ama kabul etmedi. Çocuğum ne isterse elimden geleni yapmaya çalıştım. Baskı uygulamadım” dedi. Kızının zorla mı kaçırıldığını ya da kendi isteğiyle mi eve gelmediğini bilmediğini ifade eden Kara, “Görenler ve yerini bilenler 0533 867 84 40 numaradan bana ulaşmalarını rica ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022, 09:52