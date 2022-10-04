Bu yakınlaşma iyi niyetli değil

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu katıldığı bir televizyon programında, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), Türk kanı içeceğine yemin ederek eğitilen, “en iyi Türk ölü Türk’tür” diye eğitim sırasında slogan attırılan askerleri olduğuna işaret ederek, “Amerikan ordusu şimdi bunlarla ortak, Amerikan askerleri bunları eğitecekmiş, kime karşı?” diye sordu.

ABD’nin Rumlara silah ambargosunu kaldırdığına değinen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Amerika’da muhataplarımızla bunları da tartıştık, hep, ‘size karşı değil, Ruslara karşı’ gibi cevaplarla bizi aldatmaya çalışıyorlar, asla inanmadığımızı da net bir şekilde ifade ettik” dedi. Rusların, 1 Ekim nedeniyle Rumlara gönderdiği kutlama mesajlarına işaret eden Ertuğruloğlu, Rus-Rum ilişkilerinin gayet sağlam bir zeminde olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

“ABD ordusu, Güney RMMO’yu almış, eğitecekmiş. RMMO nedir, videolarda ispatlıdır, Türk kanı içeceğine yemin ederek eğitilen askerleri var, ‘en iyi Türk ölü Türk’tür diye eğitim sırasında slogan attırılan askerler var. Amerikan ordusu şimdi bunlarla ortak, Amerikan askerleri bunları eğitecekmiş, kime karşı!

Yunanistan’ı Amerikan üsleri ile donatıyorsun, Güney'in silah ambargosunu kaldırıyorsun, Güney'in ırkçı, faşist ordusu ile ortaklık kuruyorsun, sonra bizden bu konularda anlayış bekliyorsunuz. Yok böyle bir anlayış. Biz de gereğini yapacağız. Anavatan yetkilileri de bunu ifade etti; Kıbrıs Türkü bu Ada’da Rum’un insafına terkedilecek bir halk değildir.

Öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz ki, neredeyse 100 milyon Türk, 11 milyon da Yunanlı var. Bulunduğumuz coğrafya bu bunun gerekleri de yapılır.

Kıbrıs Türkü'ne veya Türkiye’ye yönelik bir askeri bir hareket öngörüyorsa Güney komşularımız veya Yunanistan, onun cevabı verilir.”

Sağduyu çağrısı

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yönetimi’ni, sağduyu ile hareket etmeye davet etti.

ABD'nin "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’yi kendisinden uzaklaştırmak ve halihazırda hassas olan dengeleri Rum tarafı ve Yunanistan lehinde değiştirme niyetinde olduğuna" işaret edilen bakanlık açıklamasında, adada ve bölgede huzur ortamını tesis etmek ve sürdürmek için, taraflara diyalog ve işbirliği yapma çağrısında da bulunuldu.