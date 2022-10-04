Para mı yok ?

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’nın Küçükkaymaklı bölgesinde 6 yıl önce çıkan yangın sonucu bazı kısımları zarar gören Devlet Laboratuvarı kaderine terk edildi. Dönemin Sağlık Bakanı faiz Sucuoğlu, 22 Aralık 2016 tarihinde belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangınla ilgili açıklamasında, zarar gören aletlerin tamiri için Türkiye’den uzmanlar geleceğini ifade etmişti.

Ancak aradan geçen sürede binanın tamiratı dahi yapılmadı. Devlet Laboratuvarı personeli ve bazı cihazlar ise Veteriner dairesine taşındı. Sebze, meyve gibi gıda tahlilleri halen Veteriner dairesindeki laboratuvarda yapılıyor.

Atıl vaziyette bırakılan eski bina içindeki eşyalar çürümeye terk edilirken, bina çevresi de kuru otlarla çevrili hale geldi. Bina farelerin kullanımına teslim edildi.

Güzelyurt Hastanesi

Güzelyurt sivil toplum örgütlerinin yoğun girişimleri sonucunda hastane inşasına 6 yıl önce başlanmıştı. Ancak ‘maddi kaynak yetersizliği’ ileri sürülerek hastane inşası yarıda bırakıldı.

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Başkanı Şinasi Özdeş, tepkisini ortaya koyarken “Güzelyurt hastanesi olarak başlatılan ve yarıda bırakılan bina uyuşturucu kullananlara, kaçak işçilere ve seks partisi yapanlara mesken olmuştur” dedi.

Son 6 yıldan bu yana göreve gelen hükümetlerle temasa geçildiğini, fakat sonuç alınamadığını belirten Özdeş “Bize söylenen, yanlış başlatılmış bir projenin bu haliyle tamamlanmasının çok zor ve masraflı olduğu ve de paranın olmadığı yönündedir” diyerek, bölge halkının mağduriyetini dile getirdi.