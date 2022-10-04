Meclis’e önemli görevler düşüyor

Cumhuriyet Meclisi'nin 10. Dönem İkinci Yasama Yılı dün düzenlenen törensel toplantıyla başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.30’da toplanan genel kurul törensel toplantısında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Başsavcı Sarper Altıncık ve Ombudsman İlkan Varol yer aldı.

Meclis açılış törenine Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise annesinin rahatsızlığından dolayı katılamadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi. Töre, yeni dönemde milletvekillerinden, Meclisin zamanında açılması için daha dikkatli ve titiz olmalarını istedi.

Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı “KKTC’nin tanınması” çağrısına Meclisin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Zorlu Töre, bu çağrının uzun zamandır beklendiğini ve bu çağrının tarihe not düşüldüğünü ifade ederek, bu çağrının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti, Töre, KKTC’nin milli bir devlet olarak yoluna devam ettiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a Cumhuriyet Meclisi'ne verdiği destekten ötürü teşekkür eden Töre, iki meclis arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına atılacak adımları selamladı.

Ataoğlu: Eleştiriler kadar önerilere de açığız

Meclis Genel Kurulu’nun törensel açılışında daha sonra hükmet adına Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşma yaptı.

Yaz dönemi boyunca süren çalışmalara katkı koyanlara teşekkür eden Fikri Ataoğlu tüm amacın ülkenin refahını yukarıya taşımak olduğunu anlattı.

Hükümetin yaptığı çalışmaların ortada olduğunu ifade eden Ataoğlu, çalışmalarda tüm milletvekillerinin katkılarını beklediklerini söyledi, eleştiriler kadar önerilere de açık olduklarını kaydetti.

Berova: En verimli tatil dönemini geçirdik

UBP milletvekili Özdemir Berova da konuşmasında Genel Başkan Başbakan Ünal Üstel’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun diledi, Üstel’in bu nedenle konuşma yapamadığını bu nedenle UBP adına grup başkan vekili olarak konuşma yaptığını söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da annesinin rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığını ifade eden Berova, ona da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akansoy: Külliye öncelikli değildi

Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adına konuşan CTP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, başarılı bir yasama yılı dileğiyle başladığı konuşmasında, Meclis çalışmalarının verimliliği ve üretkenliğinin demokrasinin kalitesi ve siyasetin itibarının göstergesi olduğunu dile getirdi.

Külliye konusunun sağduyuyla değerlendirilemediğini, CTP’nin toplumsal gerileme ve kışkırtmalara prim vermeyeceğini savunan Asım Akansoy, yürürlükteki mevzuata göre yapılması gereken projenin gayri yasal bir şekilde yapıldığını iddia ederek, bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Akansoy, külliyenin öncelikli olmadığını söyleyerek, hükümete halkın beklentilerine sahip çıkma çağrısı yaptı.

Arıklı: Kriz ülkeyi doğrudan etkiledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Başkanı Erhan Arıklı da konuşmasında, ekonomik açıdan oldukça zorlu bir süreçten geçilmekte olduğunu ve bu krizin ülkeyi doğrudan etkilediğini söyledi.

Hizmet sektörüne dayalı üretken olmayan ekonominin krizin daha derin yaşanmasına yol açacağını dile getiren Arıklı, ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerine değindi.

Erhan Arıklı'nın konuşmasının ardından törensel oturum sona erdi.

Yeni yasama yılı nedeniyle resepsiyon

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi’nde yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.