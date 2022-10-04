En çok çocuklar eğlendi

Kalkanlı Çakisdez Festivali önceki gün tamamlandı. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen festivalde stantlar kuruldu, oyunlar oynandı, çeşitli etkinlikler yer aldı. Festivalde çocuk şenliği de yer alırken, çeşitli eğlenceli yarışmalar düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber de 9’uncu Kalkanlı Çakisdez Festivalini gezdi. Garber, festivali organize edenleri kutlayarak, çakisdezin binlerce yıldır Kıbrıs kültüründe ve mutfağında bir dayanak noktası olduğunu söyledi.

Güzelyurt Belediyesi, Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koruma Birliği’nin katkılarıyla Kalkanlı köy meydanında yapılan festivalde halk dansları gösterileri, turnuvalar, yarışmalar, oyunlar, konserler ve tombala ile piyango çekilişleri düzenlendi.

Festivalin ilk günü Arda Gündüz ile Costa ve Julia, ikinci günü Grup Baria ile Şermin Sekizver, üçüncü günü ise Davut ve Belgin Ceylangüden ile Grup SOS konser verdi.

Çocuk şenliğinde çuvalla yürüme, kaşıkta yumurta taşıma, yüz boyama gibi etkinlikler yer alırken, festivalde en çok minikler eğlendi.



Garber, Çakisdez Festivali’ni gezdi

ABD Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber, Çakisdez Festivalini gezdi. Kıbrıs’tan ayrılmadan önce bu festivale katılabildiği için mutlu olduğunu belirten Garber, festivalin bölgenin gelenek ve göreneklerini sergileyen harika bir iş olduğunu vurguladı.

Garber, adanın eşsiz ekosistemi ve tarımsal geleneklerini korumanın önemine değinerek, yangında yok olan eski zeytin ağaçları için üzgün olduğunu, bu ağaçların ve Kıbrıs’ın doğal mirasının korunmasının bu festivalle vurgulandığını ifade etti.