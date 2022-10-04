‘Robot olsa yanar’

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde uzun süredir tek Endokrinolog olarak hizmet veren Doç. Dr. Umut Maraşuna dün itibariyle görevi bıraktı. Geçtiğimiz Temmuz ayında istifasını sunan Maraşuna’nın izinlerinin bitmesiyle kamu görevi dün sonlandı. Dr. Maraşuna, istifa gerekçesini, “Benden sonra oraya robot bile koysanız o robot dahi yanar” diyerek duyurdu. Maraşuma, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hastanede tek endokrinoloğun kendisinin olduğunu ve tek bir insana yüklenen bu kadar işin oldukça fazla olduğunu belirtti. Sistemin değişeceğine dair inancının olmadığını ifade eden Maraşuna, “mevcut yapı düzeltilmediği taktirde, benden sonra oraya robot bile koysanız o robot yanar” dedi. Doç. Dr. Umut Maraşuna şunları ifade etti:

“Gündemi fazlasıyla meşgul ettiğimden dolayı konuya nokta koymak maksadıyla yazıyorum. Altta KKTC Sağlık Bakanlığına sunduğum istifa dilekçem mevcut. 2012’den beridir sürdürdüğüm görevim burada son bulmuş oldu. Kararımdan vazgeçirmek için idari kadrodan çok arayan, çabalayan oldu. Ancak mevcut sistemin değişeceğine inanmıyorum. Hastanede Endokrinolog kalmaması beni fazlasıyla üzmüştür. Ancak tek bir insana bu kadar iş yüklenemez, tüm adadaki tüm diyabetlilerin, tiroid hastalarının vs. idari ve tüm acil/elektif yükü yüklenemez. Mevcut yapı düzeltilmediği taktirde benden sonra oraya bir robot bile görevlendirilse, o robot yanar. Son sözüm şu. Lütfen artık hastaneye dönmem için beni aramayın. Kararım kesin…"