Büyük artış var

Kıbrıslı Rumların, bu yılın ilk 8 ayında Kuzey Kıbrıs’ta kredi kartlarıyla 29 milyon 370 bin Euro harcadığı bildirildi. Haberi veren Rum basını, nakit harcamaların bu rakamdan daha fazla olabileceğine dikkat çekti.

Fileleftheros gazetesi, JCC’nin verilerine dayanarak, bu yılın sadece Ağustos ayında kuzeydeki alış-verişlerde 4 milyon 842 bin 259 Euro harcandığını yazdı.

Haberde, 2019 yılının ilk 8 ayı içinde Rumların KKTC’de 13 milyon 878 bin Euro harcadığı anımsatıldı.

Rumların harcamasında en büyük kalemi akaryakıt ürünleri ve market alış-verişleri tutuyor.

Yeşit Hat ‘açık yara’

Bu arada Alithia gazetesi “Ekonomi İçin Açık Yara – Yeşil Hat…Yasa Dışılığa Göz Yumuyorlar” başlıklı manşet haberinde, Güney Kıbrıs ekonomisindeki “belki de en büyük çıkmazın Yeşil Hat tüzüğü yoluyla yapılan ticaret olduğunu” iddia etti.

Gazete, Yeşil Hat tüzüğü aracılığıyla gerçekleşen ticaretin artık “kontrol edilemez” bir hal aldığını ve Güney Kıbrıs’ta yasal şekilde faaliyet gösteren işletmelerle haksız rekabet yapar duruma geldiğini iddia etti.

Haberinde özellikle inşaat sektörüne değinen gazete, Türkiye’den KKTC’ye getirilen tuğla ve mermer gibi malzemelerin büyük miktarlarda Güney Kıbrıs’a götürülerek satıldıklarını, Yeşil Hat tüzüğünün sadece KKTC’de üretilen ürünlerin Güney Kıbrıs’a geçişine izin vermesine karşın bu ürünlerin, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) belgeleriyle Güney Kıbrıs’a götürüldüklerini öne sürdü.

KTTO’nun bu ürünlere verdiği belgelerin doğruluğunu kontrol edebilecek bir mekanizmanın da olmadığını iddia eden gazete, Güney Kıbrıs’taki ticaret ve sanayi odaların çeşitli şikayetler yapılmasına karşın bu odaların, KKTC’ye geçerek şikayet edilen fabrika ve üretim yerlerini denetleme imkanının bulunmadığını aktardı.

Haberde ayrıca, Rum hükümetinin bu ticaretten ötürü büyük vergi kayıplarına uğradığı ancak iki eli bağlı bir şekilde hiçbir şey yapamadığı öne sürüldü.