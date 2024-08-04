400 Euro alacaktı

Lefkoşa'da düzenlenen Bozkurt Operasyonunda, Olgu Kasapoğlu’nun aracında ele geçirilen bir kilo 200 gram uyuşturucunun Pergama Sınır Kapısından teslim alındığı ortaya çıktı.

Kasapoğlu’nun 400 Euro karşılığında uyuşturucuyu Lefkoşa’da bir şahsa teslim etmek üzere aldığı belirtildi.

Soruşturma çok yönlü devam ederken, zanlı Olgu Kasapoğlu dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 2 Temmuz 2024 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Bozkurt Operasyonu sonucu zanlı Olgu Kasapoğlu’nun kullanımında bulunan araçta yapılan aramada bir kilo 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Polis, araçta 11 bin 255 Dolar, 4 bin Sterlin, bin 340 Euro ve 7 bin 400 TL para da bulunduğunu aktardı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi Beyarmudu Sınır Kapısında aranmakta olan bir şahıstan aldığını, Lefkoşa’da bir şahsa teslim edeceğini, karşılığında 400 Euro alacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 23 Temmuz 2024 tarihinde de bir şahsa uyuşturucu teslim edip, 200 Euro aldığını söylediğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının geçmiş olduğu güzergahlara ait kamera kayıtlarının inceleneceğini belirtti.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi nerden ve nasıl temin ettiğinin araştırmasının yapılacağını ve suç ortağı olduğu düşünülen 3 kişinin aranmakta olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün sütreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



