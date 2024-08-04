Kendinde değildi

Lefkoşa’da motosikletle seyrederken dengesini kaybedip düşen Raif Yıldırımer kendisini yerden kaldırmaya çalışan 37 yaşındaki kadını darp etti.

Genç kadın neye uğradığını şaşırırken, zanlı apar topar olay yerinden kaçtı. Darp edilen kadını polisi arayarak, durumu bildirdi, şikayetçi oldu.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, söz konusu şahsın sabıkaları bulunan Raif Yıldırımer olduğunu belirledi.

Zanlının düştüğü yerde arama yapan polis, uyuşturucu madde de ele geçirdi. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.20 raddelerinde Reşadiye Sokak üzerinde kullanımında bulundurduğu MB475 plakalı motosikletten düşen zanlının, kendisini yerden kaldırarak yardım eden Y.K’nin (K-37) yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının daha sonra olay yerinden kaçtığını kaydeden polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının motordan düştüğü yerde arama yapıldığını, kağıt parçasına sarılı yaklaşık 2 gram ağrılındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Polis, kamera kayıtlarından zanlının tespit edildiğini ve alınan mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucunun analize gönderileceğini belirten polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

