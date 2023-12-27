HP Rüşvet iddiaları üzerine Polise başvurduklarını açıkladı



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, dün akşam bir canlı yayında Redif Nurel tarafından ortaya koyulan rüşvet iddialarını bu sabah itibariyle polise taşıdıklarını açıkladı.

Özersay, “Bu sabah itibari ile bu videoda yer alan rüşvet, yolsuzluk iddialarını hem Başsavcılığa hem de Polise şikayet ettik, takipçisi olacağız ve kamuoyuna da gelişmelerle ilgili bilgi vereceğiz. Ülkedeki kirlenme artık kabına sığmıyor dışarıya taşıyor. Temiz siyaset ile yolsuzluk ve hukuksuzluklara karşı mücadele bu ülkenin tek çıkışı yoludur” dedi.