Kalkan Uçağı Ercan meydanına geri çağırdılar Zanlıyı tutukladılar...

Edinilen bilgiye göre, 10.05’te İstanbul’a gitmek için havalanan bir uçak 10 dakika sonra Polis ekipleri tarafından geri Ercan Havalimanı’na indirildi.

İddialara göre, geri iniş yapan uçağın içerisinden bir kişinin ise polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Bugün saat 07:15 sıralarında Lefkoşa’da park halindeki bir aracın kurşunlanması meselesinde zanlı olarak tespit edilen 52 yaşındaki A.Y Ercan Havalimanı’ndan uçağa binip kaçmaya çalıştı.

Polis, A.Y’nin yolcu olarak bulunduğu uçağı tespit ederek Ercan’a geri çağırdı. A.Y tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 07:15 sıralarında, Lefkoşa’da Akın Başak Sokak üzerinde bulunan bir apartmana ait araç park yerinde, park halinde bulunan bir araca açılan iki el ateş sonucu söz konusu araçta maddi hasar meydana geldi.

Lefkoşa’da meydana gelen kurşunlama olayında bir kişi, Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen A.Y. (E-52), Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmamış olup, soruşturma devam etmektedir.