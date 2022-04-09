Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,38 dolardan işlem görürken, akaryakıtta indirim yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldı. İndirim kararı gece yarısından sonra yürürlüğe girdi.
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan’ın litresi 17, 98 liradan 17.44’e, Kurşunsuz Benzin 98 Oktan’ın 18, 23’ten 17,68’e, Euro Diesel’in 19, 79’dan 18,49’a ve Gazyağı’nın 18,98’den 18,44’e indi.
Akaryakıtta indirim
Benzinin litresi 17, 98 liradan 17.44’e, mazotun 19, 79’dan 18,49’a düştü
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,38 dolardan işlem görürken, akaryakıtta indirim yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldı. İndirim kararı gece yarısından sonra yürürlüğe girdi.
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