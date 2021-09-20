Akçay’a renk geldi

Ömer KADİROĞLU

Akçay Muhtarlığının girişimi, bölge halkının katkısı; kurum, kuruluş ve birçok kişinin desteğiyle yapımı tamamlanarak, geçtiğimiz gün açılışı gerçekleştirilen Rauf Raif Denktaş Parkı büyük ilgi görüyor.

Akçay’da bulunan park, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin kendilerine uygun aktiviteler yapabileceği bir yer olma özelliği taşıyor.

Çocuklar, çeşitli oyun alanlarında vakit geçirirken, gençler spor yapma imkanı buluyor.

Park içerisinde engelli ve engelsiz oyun parkları, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın heykeli, basketbol, voleybol tesisleri, Milli Mücadele ve Şehitler Abidesi, yerel ürünlerin satış yeri, açık alan spor aletleri ve yürüyüş parkurları, kafeterya, parti alanı, oyun ve gösteri alanı, mini hayvanat bahçesi, oto park alanları yer alıyor. Kısa süre içerisinde parkta Denktaş Müzesi’nin de kurulması planlanıyor.

Dereliköylü: Gurur duyuyoruz

Akçay Köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü, parkın yapımında birçok kişinin katkısı ve desteği olduğunu belirtti.

Diyalog’a konuşan Muhtar Dereliköylü, böylesi bir parkı kurucu Cumhurbaşkanı’nın anısına yapmanın kendilerine gurur verdiğini ifade etti.

Parkın iki etap şeklinde tamamlandığını ve yaklaşık bir milyon TL’ye mal olduğunu söyleyen Dereliköylü, kısa süre sonra parkın içerisinde bir de Denktaş Müzesi’nin oluşturulacağını açıkladı.

Parkın yapımına kurum, kuruluşlar, bölge halkı, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, devlet daireleri ve iş insanlarının katkı koyduğunu ifade eden Dereliköylü, emek verenlere teşekkür ederek, hem bölge hem de ülke halkına parkın hayırlı olmasını diledi.