Akıl sağlığı araştırılıyor

Lefkoşa’da bir otelin balkonundaki anten ve vericileri, ambarı kundaklayan, bir şahsa ait sırt çantasını çalan Dursun Tolga Aygün’ün tedavisi sürüyor. Geçtiğimiz hafta soruşturma amaçlı tutulduğu polis hücresinde kriz geçirerek, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılan zanlının kontrollerinin sürdüğü açıklandı.

Zanlı dün mahkemeye getirilemezken, gıyabında ek tutukluluk duruşması yapıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 4 Nisan 2022 tarihinde saat 09.15 sıralarında Kumsal bölgesinde faaliyet gösteren bir otelin balkon kısmına monte edilmiş 2 adet vericinin, 1 adet uydu anteninin, kapalı ambar içerisinde bulunan 3 adet halının üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiğini söyledi.

Polis memuru, kundaklanan ambar içerisinde bulunan eşyalara zarar verildiğini anlattı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu kundaklamayı gerçekleştiren zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada olay anında giydiği kıyafetler ve ayakkabıların bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının kundaklama olayının ardından Kızılbaş bölgesinde faaliyet gösteren 20 Temmuz isimli iş yerinin önünde bisikletin üzerinde bulunan İbrahim Kızıl'a ait siyah renk sırt çantasını çaldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ifadesinde kundaklama olayının nasıl meydana geldiğini anlattığını ifade etti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında tutukluluk emri alındığını, hücreye konduğunu ancak agresifleşip fenalaşması üzerine geçtiğimiz Çarşamba günü Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldığını söyledi.

Zanlının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü, ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair araştırmaların devam ettiğini belirterek, 6 gün ek süre istedi.

Mahkeme talep edilen ek süreyi onayladı.