Akıncı TV 2020'de konuştu ortalık karıştı

Melis GÜNEL

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün tv 2020’nin canlı yayın programına katılarak, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtlarken, ilginç iddialarda bulundu. Seçim propaganda sürecinde sürekli Türkiye’nin müdahalesinden söz eden Akıncı’ya “Size aday olmamanız yönünde herhangi bir telkin geldi mi?” sorusu yöneltildi. Akıncı “Aday olmazsan yakınların için iyi olur” şeklinde bir mesaj aldığını iddia etti.

Program sonrasında bir açıklama yapan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Akıncı’nın iddiasını yalanladı. Açıklamada “Akıncı’nın dile getirdiği şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği yönündeki ifadeleri tamamen gerçek dışıdır” denildi.

İşte Akıncı’ya yöneltilen soru ve yanıtı

Soru: Size Türkiye’den veya Türkiye’nin herhangi bir temsilcisinden aday olmamanız konusunda telkin geldi mi?

Akıncı: Böyle bir soru daha önce hiç sorulmadı, ama evet bu bile yapıldı. Mademki sordunuz ben parmağımın arkasına saklanmam ve açıkça söyleyeceğim. Derin ilişkiler içerisinde olan ve Türkiye’yi yönetene bağlı makamlar var. Özel kalem müdürüm aracılığıyla “Aday olma, Senin için, ailen için yakınların için iyi olur” mesajını iletebilme cüreti dahi gösterildi maalesef. Aday olmak cesaret işi olmamalı bu ülkede. Herkesin demokratik hakkıdır. Bu telkin mesajından önce bu memlekette yapılanları gördüğüm zaman özellikle Sayın Büyükelçi’nin UBP’li milletvekilleriyle toplandığını ve o toplantıda kendiyle beraber başkalarının da olduğunu öğrendiğim zaman kendisini davet ettim.

Geldi ve uyarılarımı yaptım; ‘Bunun çok yanlış olduğunu söyledim, yapmayın dedim. Toplum vicdanında büyük yaralar açılacak dedim, doğru değil dedim’ ama yollarına devam ettiler. Telkin mesajından sonra ise Türkiye’nin tavrının ne olduğunu ve bana iletilenlerin ne ölçüde devlet mekanizmasını kapsadığını sormak için Sayın Büyükelçi’yi davet ettim. Davetime icap etmedi. ‘Ankara’ya danışayım ona göre’ dedi. Ankara’ya danışmış ve gelmemesi söylenmiş. Oda cumhurbaşkanının davetine gelmedi.



Aslında ben bu mesajı açıklamayacaktım ama soruldu madem halkıma gerçekleri söylemek zorundayım. Her türlü tehdidi her türlü baskıyı halkım adına göğüsledim. O nedenle sorunuza doğru yanıt vermek zorundaydım.”

Elçilik: Gerçek dışı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin açıklaması şöyle:

“tv2020 Kanalında yayınlanan programa katılan Sayın Akıncı’nın dile getirdiği şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği yönündeki ifadeleri tamamen gerçek dışıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil, her bir Kıbrıs Türk’ünün canını da malını da korumakta kararlıdır.

Türkiye’nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları daha önceki çeşitli açıklamalarımızda da defalarca dile getirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyetine yönelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte olması iyi niyetten uzaktır.”

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 10:57