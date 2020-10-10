Engelli kadına tecavüz edip, parasını çaldı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da yaşayan 72 yaşındaki yabancı uyruklu engelli kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan 38 yaşındaki İsmet Şahin’e (38) rekor ceza verildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 20 yıl hapse mahkûm edildi. Kararda olayın detayları aktarılırken, korkunç boyutları da ortaya çıktı.

Sanığın evine girdiği tekerlekli sandalyedeki kadını önce darp ettiği, para istediği, daha sonra sandalyeden kaldırarak yere attığı ve ellerini arkadan bağlayarak tecavüz ettiği belirtildi.

Ayrıca İsmet Şahin’in geçmiş yıllara ait soygun, darp ve birçok suçtan sabıkası olduğu kaydedildi

Sanık hakkındaki kararı okuyan mahkeme başkanı Füsun Cemaller; sanığın insanlık dışı, vicdansızca, bu suçları işleyen sanığın tam bir suç makinesi olduğunu söyledi. Başkan, hırsızlık başta olmak üzere birçok sabıkası da bulunan sanığın toplumdan uzak tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

Tecavüz ve soygun kararı açıklandı

Lapta’da yaşayan 72 yaşındaki İngiliz uyruklu B.B.’ye tecavüz eden, ayrıca soygun suçu da işleyen İsmet Şahin hakkındaki karar dün verildi.



Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’den oluşan heyet, sanığı 20 yıl hapse mahkûm etti.Kararı okuyan Başkan Cemaller, sanığın cinsel tecavüz, soygun ve darp suçlarından yargılandığını belirtti. Başkan, tecavüz ve soygun suçlarının ceza yasasında ömür boyu hapis öngördüğünü ifade etti. Cemaller, sanığın engelli ve tekerlekli sandalyede olan yaşlı kadını önce darp ettiğini, yüzüne tokat atıp, 300 TL nakit para ile bankamatik kartını ve şifresinin aldığını, ardından ellerini bağlayıp, tecavüz ettiğini belirtti.Başkan Cemaller, müşteki kadının doktor kontrolünden geçirildiğinde tecavüz ve darp bulgularına rastlanıldığını ifade etti.Başkan Cemaller, olayın oluş şekline bakıldığında suçun vahim ve insanlık dışı bir suç olduğunu belirtti.

Şartlı tahliye oldu, yeniden suç işledi

Soygun suçlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden suçlar olduğunu kaydeden Cemaller, bunun yanı sıra cinsel tecavüz suçunun da toplumda infiale neden olan, kişinin vücut bütünlüğüne karşı işlenen en ağır işlenen suçlardan biri olduğunu ifade etti. Cemaller, vicdansızca bu suçları işleyen sanığa hoşgörü ile yaklaşmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Sanığın geçmişte birçok suçtan sabıkası olduğunu ancak ceza takdirinde sadece 2010 yılından itibaren işlenen suçların dikkate alındığını ifade eden Cemaller, İsmet Şahin’in 2010’da bir, 2011’de 3 sabıkası olduğunu, en son 2012 yılında soygun suçundan 9 yıl hapse mahkum edildiğini ancak şartlı tahliye ile serbest kaldığını ve 3 Mart 2019 tarihinde tecavüz ve soygun suçunu işlediğini belirtti.

Başkan Cemaller, sanığın toplumdan uzak tutulması gerektiğine değinip, 20 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.