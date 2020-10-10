Aranan bir şahıs var

Suna ERDEN

Girne’de 6 Ekim tarihinde odasında ölü olarak bulunan ve odasında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Mehmet Enginol’a (27) bonzai sattığı tespit edilen İsmet Yapıcı hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlı dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığını belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 6 Ekim 2020 tarihinde Mehmet Enginol’un Girne’deki evinde yaşamını yitirdiğini söyledi. Polis, meydana gelen ölümle ilgili soruşturma başlatıldığını, Mehmet Enginol’un evinde arama yapıldığını ifade etti.

Polis, Enginol’un yatak odasında kağıt üzerinde bir gram, yerde zemin üzerinde ise 500 miligram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, odanın kapı girişinde yerde 100 miligram, yatak ucu yanında da 200 miligram sentetik cannabionid bulunarak emare alındığını belirtti.



Polis, yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Enginol’un uyuşturucu maddeleri zanlı İsmet Yapıcı’dan almış olabileceğinin tespit edildiğini anlattı.Polis, İsmet Yapıcı’nın evinde Narkotik ekibi tarafından yapılan arama esnasında zanlının 4 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu maddeyi yok etmek isterken makul güç kullanılarak suçüstü tutuklandığını belirtti.Polis, zanlının ifadesinde 3 Ekim’de Güney Kıbrıs’ta bir şahıs aracılığıyla 250 Euro’ya, 30 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu maddeyi ithal edip, bir kısmını 6 Ekim tarihinde Mehmet Enginol’a verdiğinin tespit edildiğini söyledi.Polis, aranmakta olan bir zanlı, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, 5 gün ek süre talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme talep edilen süreyi onayladı.