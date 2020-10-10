Organize işler

Suna ERDEN

Mersin’in Anamur ilçesinden aldığı 9 Suriyeli mülteciyi tekne ile KKTC’ye getirip, Sadrazamköy'ün henüz tespit edilemeyen bir noktasından ülkeye sokan Semih Cin, dün mahkemeye çıkarıldı.

Ülkeye giriş yaptıktan sonra 25 gün sonra Tatlısu’da trafik kontrolü esnasında yakalanan zanlının suç ortakları da tespit edildi.

Polis, zanlı ile birlikte 3 kişinin daha insan tacirliği yaptığını belirledi.

Kim oldukları tespit edilen 3 şahıs polis tarafından aranırken, zanlı Cin hakkında ek süre talep edildi.



Girne Adli Şube’de görevli polis Halil Drangoz, zanlının Anamur’dan tekne ile aldığı 9 Suriyeli mülteciyi 12 Eylül 2020 tarihinde Sadrazamköy’de henüz tespit edilemeyen bir yerden ülkeye giriş yapmasını sağladığını söyledi.Polis, zanlının 7 Eylül’de Tatlısu’da trafik suçundan dolayı tespit edildiğini ifade etti.Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, KKTC’ye nasıl geldiğini, diğer bağlantılarının araştırılacağını ve bugüne kadar nerelerde bulunduğu ile ilgili soruşturma yapılacağını açıkladı.Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, suçla bağlantılı 3 kişinin daha tespit edildiğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.Mahkeme talebi kabul etti.