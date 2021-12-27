Aktuğ: Ödemeler yapılacak

Özlem ÇİMENDAL

Lapta Belediyesi’nde Belediye Emekçileri Sendikası’nın başlattığı (BES) iş bırakma eylemi dün 12’nci gününü doldururken, gözler bugün ödemelerin yapılıp yapılmayacağına çevrildi.

Diyalog’a konuşan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, 10 milyon lira borçlanmaya gidildiğini, maaşların bugün veya en geç yarın ödeneceğini söylerken, BES dün aldığı kararla bazı hizmetleri vereceğini açıkladı.

Şimdilik çöp toplama, ana irsaliye hatlarında oluşan patlakları tamir etme ve sahaların çizimlerini yapmaya karar veren BES, ödemelerin yapılması halinde grevi tamamen kaldıracak.

En geç salı

Lapta Belediyesi’nde gergin bekleyiş sürüyor. Çalışanlar bugün veya yarın maaş alma beklentisi içerisine girerken, Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, 10 milyon TL’lik bir borçlanmaya gidildiğini söyleyerek, “Kimi çalışanların 4, kimisinin 5 ay olan geriye dönük ödemeleri, bankadan paranın çıkışına göre, hafta başı pazartesi, en geç salı günü ödenecektir” dedi.

Sürecin bir prosedüre göre ilerlediğinden de bahseden Aktuğ, borçlanmanın gecikmesinin sebebini ise şöyle açıkladı:



“Önce belediye meclisinde aldığımız borçlanma kararının onaylanmasının ardından, talep Bakanlar Kurulu’na gitmişti. Bakanlar Kurulu 10 milyonluk borçlanmayı onaylamıştır. Bankayla görüşmelerimizi yaptık. Onayın pazartesi en geç salı gerçekleşmesini bekliyoruz.”Aktuğ, belediyenin bankadan borçlandığı 10 milyon TL’nin hem çalışanların maaşlarını ödemeye hem de belediyenin geçmiş dönemde bankadan yapılan başka bir borçlanmasının kapanmasına da yeteceğini söyledi.

28 belediyenin 23’ü borçlu

Asıl sorunun hala geçirilmeyen Belediyeler Yasası olduğunu söyleyen Aktuğ, hükümetin belediyelere yapmadığı katkılar nedeniyle belediyelerin zor durumda olduğunu ifade eti. Aktuğ, Lapta Belediyesi’nin bu duruma sadece bir örnek olduğunu belirtti.

Aktuğ, bugün 28 belediyenin 23’ünün borçlu durumda olduğuna da dikkat çekerek, son 1 ayda 8 belediyenin daha giderleri ve çalışanlarını ödemek için borçlanmaya gittiğini söyledi.

Bazı hizmetler verilecek

Aylardır maaş alamadığı için grev yapan Lapta Belediyesi çalışanları bazı hizmetleri vermeye karar verdi. BES, bugünden itibaren çöp atıklarını toplamaya, ana irsaliye hatlarında oluşan patlakları tamir etmeye ve gençlerin sporlarını hafta sonu da sürdürebilmesi için sahaların çizimlerini yapmaya karar verdiklerini duyurdu.

BES’ten yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlatılan grev sürerken, halkın pandemi ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bu dönemde, bundan en asgari düzeyde etkilenmesi için ellerini taşın altına koyacaklarını açıkladıkları hatırlatıldı. Açıklamada “Aldığımız bu karara göre de Lefkoşa, Dipkarpaz, Yenierenköy, Esentepe, Değirmenlik, Lefke, Tatlısu, Alsancak, Girne Belediyeleri’nin de desteği ile, tüm okulların, sağlık ocaklarının, askeri birliklerin ve vatandaşlarımızın evsel çöp atıklarını toplamaya, Lapta Belediyesi’nin zarara uğratılmaması adına ana irsaliye hatlarında oluşan patlakların tamir etmeye ve gençlerimizin sporlarını hafta sonu da sürdürebilmesi için sahaların çizimlerini yapmaya karar verdiğimizi duyurmuştuk” denildi.

Konuyla ilgili önceki gün itibariyle tüm bölge muhtarlarıyla da istişare edilerek bilgilendirmelerin yapıldığının kaydedildiği açıklamada, alınan kararın yarın uygulamaya konacağı yinelendi.