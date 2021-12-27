Test şartı da getirdi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, Coronavirüs pandemi kuralları çerçevesinde yeni kararlarını açıkladı. Alınan kararlara göre; yılbaşı organizasyonları sadece aşılı kişilerin katılımı ile düzenlenecek. Aşısız kişiler bu organizasyonlara katılmayacak.

Düzenlenecek etkinliklere katılacak aşılı kişilerin ise son 72 saatlik negatif PCR testlerini veya son 48 saatlik negatif antijen testlerini ibraz etmeleri gerekecek.

Ancak okullarda, ofislerde ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecek.

Devlet dairelerinde kutlama yasak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, Coronavirüs kuralları çerçevesinde aldığı yeni kararlara göre;

Kırmızı renkli ülkeden ülkeye gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişilerin ülkeye giriş tarihinden 72 saat sonra Covid-19 testi yapılacak

3.doz aşılarını yaptırmayan kişilerin ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecek

Ancak 04.01.2022 tarihinden itibaren hastalığı geçirmiş kişiler 90 güne kadar aşılı kişi olarak değerlendirilecekler İlköğretim öğrencileri her 7 günde bir antijen testlerini yapabilirler.

6. Sınıftan itibaren öğrenciler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.



Yılbaşı organizasyonları sadece aşılı kişilerin katılımı ile düzenlenecek. Açık ve kapalı alanların metrekare kurallarına uyularak kişi kabul edilecek. Aşısız kişiler bu organizasyonlara katılmayacak.Düzenlenecek etkinliklere katılacak aşılı kişilerin ise son 72 saatlik negatif PCR testlerini veya son 48 saatlik negatif antijen testlerini ibraz etmeleri gerekiyor.Yurtdışından gelen kişilerin ülkeye girişte gösterdikleri test geçerli olacak. Buna bağlı olarak okullarda, ofislerde ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecek.

Aşı şeması güncellendi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ayrıca Omicron varyantının ülkede görülmesinin ardından “Aşı Şeması”nı tekrar değerlendirilip güncelledi.

Aşı şeması şu şekilde:

*1’inci doz Sinovac’tan bir ay sonra 2’nci doz Sinovac olunacak, 2’nci dozdan 3 ay sonra 3’üncü doz Biontech vurulacak. 3’üncü dozdan bir veya 3 ay sonra 4’üncü doz Biontech yaptırılacak.

*1’inci doz Sinovac’tan bir ay sonra 2’nci doz Sinovac aşısı vurulacak. 2’inci dozdan 3 ay sonra Sinovac yaptırılacak. 3’üncü doz Sinovac’tan 3 ay sonra 4’üncü doz olarak Biontech vurulacak.

*Moderna aşısı yaptıranlar birinci dozdan 3 ay sonra 2’nci doz olarak yine Moderna yaptıracak. 4’üncü doz olarak ise 6 ay sonra Biontech vurulacak. Jonson aşısı olanlar ilk dozdan 3 ay sonra 2’nci doz olarak Biontech vurulacak. İkinci dozdan sonra bir veya 3 aylık süre içerisinde 3’üncü doz olarak yine Biontech vurulacak.

*ilk dozunu AstaZeneca yaptıranlar bir ay sonra 2’inci dozunu da AstaZeneca aşısı yaptıracak. 3 veya 6 ay sonra ise 3’üncü dozu Biontech vurulacak.