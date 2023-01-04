Alan da veren de memnun değil

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta yeni asgari ücret brüt 13 bin 563, net 11 bin 800 lira olarak belirlenirken; gerekli vergi düzenlemesi yapılmadan alınan bu kararın çok sayıda işletmeyi sıkıntıya sokacağı; hatta küçük işletmelerin kepenk indireceği bildirildi. Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, yüzde 50 oranında prim desteği verileceğini açıkladı.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar ise, asgari ücretin net 11 bin 800 liraya yükseltilmesinin sıkıntıların çözümüne yardımcı olmayacağını söyledi. Pahalılığın tırmandığına dikkat çeken vatandaşlar, asgari ücrete artış gelirken çok sayıda tüketim maddesinin zamlandığını belirterek, geçim sıkıntısının artacağı uyarısında bulundu.

Ne dediler?..

Mustafa Kemal Çetinkayalı:

11 bin 800 lira olarak açıklanan asgari ücret rakam olarak fena bir rakam değil ancak yapılacak zamlarla bu rakamın 15 gün sonra bir anlamı olmayacaktır. Yüzde 70 zamlar kapıda ve asgari ücretteki artışın bir yarar sağlayacağını düşünmüyorum. Hükümet bu rakamın bir şey ifade etmesi için piyasayı ucuzlatacak çalışmalar yapması lazım. Hükümet fonlarda indirime giderek piyasayı sabit tutmalıdır ki alınacak yeni asgari ücret insanlara nefes aldırsın. Eğer hükümet bir indirime giderse yeni asgari ücretin faydası olur ancak piyasa böyle devam ederse ve fiyatlar artmaya devam ederse halk yine bir şey anlamayacak…

Timuçin Sadıkoğlu:

Yeni asgari ücret 11 bin 800 olarak açıklandı ancak bu rakamla bu şartlarda geçinmek mümkün değildir. İki kez markete girip çıksak para bitmiş olur. 11 bin 800’ün piyasaya zam olarak yansıyacağını düşünüyorum. Asgari ücretteki artışla birlikte kesin olarak yüzde 30 veya yüzde 40 civarında her şeye zam gelecektir diye düşünüyorum. Verilen paranın bir anlamı olmayacaktır. Sil baştan hükümet edenleri aşağıya alıp işi bilen kişileri ülkenin başına getirmek lazım…

Abdullah Çevik:

8 bin 600 ile geçinmek mümkün değilken yeni asgari ücret 11 bin 800 olarak açıklandı. Bununla birlikte gıda ürünlerine, sigorta ve vergilere de zam gelecektir. Asgari ücretteki artışla birlikte mutfak masraflarımız daha da yükselecektir çünkü asgari ücretteki artış piyasaya zam olarak yansıyacaktır. Hükümet edenlerin vergilerde ve fonlarda indirim yapması lazım ki piyasa düşsün ve alacağımız 11 bin 800 lira bir anlam ifade etsin. Diğer türlü aynı sıkıntılarla yaşamaya devam edeceğiz…

Şinasi Koryürek:

Yeni asgari ücret 11 bin 800 lira olarak açıklandı ve buna da şükür desek de kısa sürede bu rakamın bir anlamı kalmayacaktır. Asgari ücretteki artışla birlikte piyasanın yine fiyat artışı yaşayacağını ve yine geçim sıkıntısı yaşanmaya devam edecektir. Bu noktada yetkililerin piyasayı ucuzlatacak çalışmalar yapması gerekiyor aksi halde alınacak asgari ücret artışının bir anlamı olmayacaktır…

İrfan Gezmişel:

Yeni asgari ücret 11 bin 800 lira olarak açıklandı ancak bu pahalılıkta bu rakamın yetersiz olduğunu söylemek istiyorum. Geçen sefer markete geldiğimde karışık turşunun fiyatı 42 TL’ydi bugün 59 TL oldu. Her geldiğimizde farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz ve bu asgari ücret artışından sonra milleti zamlarla kesecekler diye düşünüyorum. Bu firmalarda iş ahlakı yoktur. 1 TL ye aldıklarını bin TL’ye satmaya çalışıyorlar bu nedenle de iş ahlaklarının olmadığını düşünüyorum. Kirada oturanlar yandı. Yine asgari ücret artışı ile ev sahipleri de artış yapacak ve 4-5 bin lira ev kirası ödeyenler 6-7 bin lira ödemek zorunda kalacak. Trafik akışı Rum tarafından bize doğru döndüydü bugünden sonra trafik yine bizden güneye dönecektir. Piyasayı ucuzlatmadıkları ve denetim yapmadıkları sürece asgari ücret ne kadar isterse artsın bir anlam ifade etmeyecektir…

Timur Şimşek:

11 bin 800 lira olarak açıklanan rakam enflasyona karşı ezilmiş bir rakamdır. Açıklanan rakamın 12 bin 500 dolaylarında olması gerekiyordu. Serbest piyasa altında vatandaş eziliyor ve zor durumlar yaşıyor. Asgari ücretin piyasaya zam olarak yansıyacağını düşünüyorum. 11 bin 800 lira dedikleri para sefillik parasıdır. Hükümet bu noktada 11 bin 800 liranın yeterli olması için piyasayı denetlemesi ve serbest piyasayı kontrol altına alması gerekiyor aksi halde 11 bin 800 lira 10 gün sonra yine değersiz kalacaktır…

Hasan Ergen:

11 bin 800 rakamı işveren için kötü bir rakam oldu. Ben işverenim ve bugün bir işçinin maliyeti bana 18 bin lirayı geçti ve devletten bir katkı da alamıyoruz. Benim 25 çalışanım vardı ve 4 e düşürdüm. Hükümetin insanları rahatlatması için üreticinin girdi maliyetlerini düşürmesi lazım benim dükkân kiram 10 bin lirayken asgari ücret tartışması başlarkenden 14 bin 500 liraya çıktı. Enerji yüksek, girdi maliyetleri yüksek ve buna rağmen üretim yapmaya çalışıyoruz ve devletten bir katkı alamazken küçük esnaf için bir düşünce içerisinde olmadan karar alıyorlar. Ben bir işletmeciyim ve kazanamadığım ayrıca girdi maliyetlerim yükseldiği için 21 kişiyi işten durdurmak zorunda bırakıldım. Alınacak olan 11 bin 500 lira asgari ücretin bir anlam ifade etmesi için piyasayı ucuzlatmaları gerekiyor. Asgari ücrete yapılan artıştan sonra muhtemelen bir ya da iki kişi daha işten çıkarmak zorunda kalacağım…

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023, 11:00