Alayköy’den aldı Lefkoşa’da sattı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de yaşanan olayda eski patronunun iki katlı evine gizlice giren Türkmenistanlı temizlik işçisi Feruz Matrasulov’un daha öncede yanı suçu işlediği açıklandı.

Patronunun evine girdikten sonra, önce dolapta bulunan 35’lik rakıyı içen, ardından üst katta bulunan kapıları bıçakla açarak, cep telefonu çalan ve ev sahibi tarafından uyurken yakalanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının daha önce de patronunun evine gizlice girdiğini, elektrikli süpürge çaldığını ve Lefkoşa’da sattığını itiraf ettiği açıklandı.

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının 19 Eylül 2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, eski patronu G.Ç.’nin ikametgahına ait bahçe evinin açık kapısından içeriye girdikten sonra, dolapta bulunan 35 cc Altın Efe rakıyı içtiğini söyledi.

Polis, zanlının daha sonra 380 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, ekmek bıçağını alıp ana ikametgahın sürme kapısını, zorlayıp açarak üst katta bulunan çocuk odasından Iphone Xs marka cep telefonunu çaldığını açıkladı. Polis, zanlının daha sonra, alt kattaki mutfak odasına inip yerde uyuduğunu açıkladı.

Polis, zanlının G.Ç. tarafından görülüp olay yerine gelen polis ekibi tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada konu cep telefonu ve ekmek bıçağının emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde kalacak yeri olmadığı için daha önce de aynı eve girdiğini, ayrıca elektrikli süpürge çalıp, Lefkoşa’da bir şahsa sattığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında, zanlının yasal statüsü olmadığı halde 172 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.