Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Girne bölgelerinde, 2006 ile 2007 yılları arasında meydana gelen yüklü miktarda uyuşturucu madde verme ile kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde suçlarından aranan ve 17 yılın ardından ülkemize gelirken tutuklanan Eşref Ender Özkan, dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, mahkemede, “cezaevinde olan oğlumun hayatı tehlikede, bir an önce onun yanına gitmek istiyorum, ek tutukluluk almayı boşverin, beni direk cezaevine gönderin” diyerek ilginç iddialarda bulundu. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 19 Temmuz 2006 yılında, düzenlenen operasyon sonucu bir şahsın tasarrufunda 96 gram eroin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve yapılan soruşturmada, şahsın, konu uyuşturucu maddeyi zanlıdan 150 gram olarak aldığının belirlendiğini söyledi.

Limanda yakalandı

Polis, 16 Şubat 2007 tarihinde yine bir şahsın bin 30 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ve 2 gram eroin ile yakalandığını, yapılan soruşturmada, konu eroin ile MDMA türü hapların bin 800 adet olarak bir kişi aracılığı ile zanlıdan aldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, 17 Şubat 2007 tarihinde de zanlının, aynı şahsa kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde verdiğinin öğrenildiğini ve Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bir bölgede, gömülü halde, 3 kalaşnikof silah, 4 şarjör ve bin 158 adet canlı mermi bulunduğunu anımsattı.

Zanlının, yapılan muhaceret kontrolünde 14 Haziran 2006 tarihinde Türkiye’ye gittiğinin tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini aktaran polis, 20 Eylül’de, Girne Limanı’ndan ülkemize giriş yapmaya çalışırken, tespit edilerek gözaltına alındığını bildirdi. Polis, zanlı hakkındaki dosyaların arşivden toparlanacağını ve bunun zaman alacağını bildirerek, mahkemeden ek süre talep etti.

“Geleceğimi haber verdim”

Polisin ardından mahkemede söz hakkı alan zanlı ise ilginç bir iddiada bulundu.

Zanlı, “Ben buraya gelmeden Narkotik polisinin amirini aradım ve geleceğimi haber verdim. Oğlum Merkezi Cezaevi’nde ve hayatı tehlikede, bir an önce onun yanına gitmek istiyorum. Süre almayın, beni hemen cezaevine oğlumun yanına gönderin” şeklinde konuştu. Mahkeme, zanlının, 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.