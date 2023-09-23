Ofisten servet çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Muhaceret Dairesi veri tabanına erişilerek, yabancı uyruklulara sahte oturum izni verilmesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Abbas Maili Feyza Badi ile İman Aboutubari, dün ek tutukluluk istemi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, İman Aboutubari’nin şirketine ait ofiste arama yapıldığı ve milyonlarca TL’ye denk gelen dövize emare olarak el konduğu açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Yağız Kol, 31 Ağustos 2023 tarihinde, Muhaceret Dairesi’nden elde edilen bilgide, yabancı uyruklu şahıslara, Muhaceret Dairesine başvuru yapılmadan, veri tabanına erişilerek oturum izni verildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine soruşturma başlatıldığını ve suçla bağı görülen zanlıların tutuklandığını belirtti.

75 kişi için işlem yapıldı

Polis, yapılan soruşturma sonucu 75 kişiye usulsüz oturum izni verildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, veri tabanına erişim izni olan şirketin sahibi olan zanlı Abbas Maili Feyza Badi ve şirketin finans sorumlusu zanlı İman Aboutubari’nin 19 Eylül’de tutuklandığını ve zanlıların İskele’de bulunan ofislerinde arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada, çok sayıda oturum izni ile emlak evrakının yanı sıra kira sözleşmelerinin bulunduğunu anımsatan polis, zanlıların mahkeme emri ile 3 gün tutuklandığını da hatırlattı.

İman’ın ofisi arandı

Polis, zanlı İman Aboutubari’ye ait olan başka bir şirketin ofisinde de arama yapıldığını ve şirket kasasında, 151 bin 855 Sterlin, 29 bin 40 Euro, 32 bin 819 Dolar ve 11 bin 90 TL nakit para bulunarak emare alındığını açıkladı.

Yine şirketten 2 bilgisayar ve cep telefonunun emare alındığını açıklayan polis, ofiste çok sayıda oturum izni ve emlak evrakı bulunduğunu da aktardı. Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.