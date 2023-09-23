Hayatı roman olur

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Lemar Süpermarkette muhasebeci olarak çalışan Murat Hoş ile birlikte 136 bin TL çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Halil Karacan’ın paralarla alem yaptığı ortaya çıktı. Zanlının 8 Ağustos 2013 tarihinde Hoş ile birlikte paraları çaldığı belirtildi. Zanlı ile suç ortağının 8 Ağustos’u 9 Ağustos’a bağlayan gecede Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren Sexy Lady isimli gece kulübüne gittiği, o zamanın parsayla bin lira karışlığında iki kadınla seks yapmak için anlaştıkları açıklandı.

Ercan Havalimanında tutuklanan ve bir gündür polis hücresinde bulunan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlının 8 Ağustos 2013 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Lemar Süpermarkette kasalardan toplanan 136 bin 730 TL parayı söz konusu iş yerinde muhasebeci olarak çalışan ve aranan şahıs olan Murat Hoş ile birlikte çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlının 9 Ağustos 2013 tarihinde ülkeden çıkış yaptığını belirtti. Polis memuru, zanlının 20 Eylül 2023 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı esnada Ercan Havalimanında tutuklandığını ifade etti.

Polis, ayrıca zanlının suç ortağı ile birlikte 9 Ağustos 2013 tarihinde Alayköy civarında faaliyet gösteren, bir gece kulübüne giderek, bin TL para karşılığında iki kadın konsomatrisle birlikte olduklarını, bu nedenle fuhuşa teşvik suçunu işlediklerini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.