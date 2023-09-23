Miktar artabilir

Lefkoşa’da pazarlamacı olarak çalıştığı şirketten tahsil ettiği paraları çalan Meryem Selvi hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlı dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde iş yerine ait 300 bin TL parayı zimmetine geçirdiğini itiraf eden zanlının çaldığı miktarın artabileceği belirtildi.

Polis memuru, 13 Eylül 2023 tarihinde Hasel Limited isimli iş yeri tarafından personelleri olan Meryem Selvi’nin hırsızlık yaptığına dair şikayet yapıldığını söyledi. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının tutuklandığını açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 2023 yılı içerisinde, işyeri adına yapmış olduğu satışlar karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 22.981,73 TL parayı, işyeri muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığına ve tahsilat makbuzları üzerindeki rakamları değiştirmek suretiyle sahte evrak düzenlediğine dair tespitte bulunduklarını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul edip, birçok işletmeden toplamda yaklaşık 300 bin TL zimmetine geçirdiğini söylediğini aktardı.

Polis, 19 Eylül 2023 tarihinde Hasel Limited isimli iş yeri sahibinin tekrar polise gelerek, zanlının şirkete borcu olan şahıslardan aldığı 67 bin TL parayı da çaldığına dair şikayetçi olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, birçok iş yerinden araştırma yapacaklarını, zanlının mal temin ettiği işletmelerden ifade alacaklarını belirten polis, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.