Aldatıyor acı içindeyim

Suna ERDEN

Son günlerde artış gösteren kadına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Olay bu kez Lefkoşa’ya bağlı Balıkesir bölgesinde meydana geldi. Kadir Polat (41), aldatıldığı gerekçesiyle kendinden 13 yaş büyük olan eşi S.P.’yi (54) ciddi şekilde darp ederek 7 kaburga kemiğini kırdı.

Polat bununla da kalmayıp, acı içinde kıvranan kadını odaya kapatıp rızası dışında cinsel ilişkiye girdi.

Darp edilen S.P. evden kaçıp, bir akrabasına sığınarak polisi aradı. Kadir Polat tutuklanırken, hakkında tecavüz, ciddi darp başta olmak üzere 6 ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlı dünkü duruşmada “Kimse böyle bir durum yaşamak istemez. Aldatılıyorum. Aşırı şekilde acı içindeyim” dedi.

Kaburgalarını kırdı

Soruşturmayı yapan polis, Balıkesir bölgesinde önceki gece saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda zanlının kendisini aldattığı gerekçesiyle eşini darp ederek, göğüs kafesinin sağ ve sol taraflarında bulunan 7 kaburgasını kırdığını söyledi.

Polis, zanlının eşine cinsel içerikli hakaretler ettiğini, daha sonra yatak odasının kapısını içeriden kilitleyip cinsel tecavüzde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Olayın kendilerine bildirilmesi üzerine harekete geçtiklerini kaydeden polis, darp edilen kadının ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, tedavisinin ardından ifadesinin alındığını söyleyen polis, hastaneye Sosyal Hizmetler görevlisinin de gelmesinin sağlandığını açıkladı.

Polis, S.P.’nin ifadesinde darp edildiğini, tecavüze uğradığını anlattığını belirtti. Polis, S.P.’nin ciddi şekilde darp edildiği için ifadesine imza atamadığını, parmak bastığını ifade etti.

Zanlının evinde tespit edilerek tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyleyen polis, ilk etapta bir gün süreyle tutukluluk talep etti.

‘Acı içindeyim’

Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı verilen zanlı, “Kimse böyle bir durum yaşamak istemez. Aldatılıyorum. Aşırı şekilde acı içindeyim” dedi.

Hakkında ‘cinsel tecavüz’, ‘vahim zarar’, ‘cinsel dokunulmazlığı ihlal amacı ile alıkoyma’, ‘cinsel saldırı’, ‘ciddi darp’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

