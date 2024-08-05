"Oğlumu kurtarın"

Serdar ŞENGÜL

Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de ikamet eden ve zehirlendiği iddiasıyla çağırdığı ambulansı kaçıran Tolga Keçeli’nin annesi Selma Keçeli, eşi Cebrail Keçeli’yle birlikte Diyalog medyayı ziyaret etti. Yaşadıkları acı olayları anlatan Keçeli çifti, oğullarının uyuşturucu bağımlısı haline getirildiğini, tedavi süreçlerini tamamlamadan hastaneden ayrıldığını belirtti.

“İşte olduğumuz zaman uyuşturucuyu evimize kadar ulaştırıyorlar” diyen acılı anne, devletin bu konuda daha etkili bir mücadele yürütmesini, ayrıca tedavi yöntemi konusunda Avrupa ile uyumlu hale gelmek için yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Oğlunu ve uyuşturucu kurbanı olan gençlerin kurtulması için yardım isteyen Keçeli ailesi “yaşananlardan dolayı çok üzgünüz ve oğlumuzun rahatsızlık verdiği herkesten özür diliyoruz” dedi.

Tedavi için rıza ailelere verilsin

Selma Keçeli bağımlı birinin annesi olarak zorluklar yaşandığını ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Oğlum Tolga Keçeli böyle bir karakterde değildi. Son 3 yıldır madde bağımlısı olan oğlum için gecemi gündüzüme kattım. Pembe Köşk’e yatırdık, Barış Ruh’ta tedavi aldık ancak sıkıntımız bitmedi.

Çünkü tedavi konusunda şahsın gönüllülüğü aranıyor, bu durum sadece KKTC’de böyle. Dünya’da Avrupa’da ve Türkiye’de böyle değil. Oğlumu tedavi ettirmeye gayret ettim tek bir an bile yalnız bırakmıyorum ancak o kadar paralar harcadığım halde oğlum tedavisini yarım bıraktı. Bu noktada Meclise çağrı yapıyorum lütfen bağımlılar için tedavi noktasında gönül rızası sadece aileye verilsin. Bağımlı olan birinin kendi rızası tedaviye başlaması çok güçtür.

Bu noktada yetkililerin bizlere destek olması elzemdir. Bu durumda olan bir çocuk kendi kararlarını veremez, iradesi olsa zaten bağımlı olmazdı. “

Ölüm korkusu yaşadı

Olay gecesi yaşananları anlatan Selma Keçeli şöyle devam etti:

“Oğlum uyuşturucu yuttuğu için ölen bir şahınla ilgili haberleri gördü ve panik atak krizi geçirdi. Panik atak olduğu için ambulansın arkasında daraldı ve önde oturma istedi, bende yanındaydım. Bir boşluk oluştu ve ambulansı alıp o panik haliyle hastaneye gitti. Oğlum için sağlık çalışanlarını silahla tehdit etti dediler kesinlikle öyle bir durum olmadı.

Oğlum o haliyle sadece hastaneye vardı, kimseye herhangi bir fiziki teması bile olmadı.

Oğlumun ölene kadar yanında olacağım. Ne olursa olsun yalnız bırakmayacağım son nefesime kadar onlayım. “

Uyuşturucu tacirleri her yerde

“Aileler, hayatlar sönüyor” ifadesini kullanan Selma Keçeli şunları sile getirdi:

“Yetkililer bu uyuşturucu illetinin artık önüne geçsin, gençler, aileler, hayatlar sönüyor artık bu konunun üzerine eğilmelidir. Ayrıca uyuşturucu satıcılarının birini şikayet ediyoruz yakalanıyor ardından 3 kişi oluyorlar, 3 kişi de yakalanıyor daha sonra 10 kişi oluyor uyuşturucunun kök merkezine ulaşılmıyor, bu nasıl bir düzendir anlam veremiyorum. Bu durumda olan gençlerin devlet kontrolünde tedavi olmaları için kolaylıklar sağlanmalıdır. Ben 3 yıldır tavşan uykusu ile uyuyorum oğlumun her anını kontrol etmeye çalışıyorum ayrıca hemşireyim… Evde olmadığım zamanlarda kuryeler aracılığı ile eve kadar uyuşturucu getiriyorlar, bu satıcıların merkezleri derhal bulunmalıdır. “

Lütfen devlet gerekeni yapsın

Baba Cebrail Keçeli ise şunları söyledi:

“Benim oğlum kimseye zarar vermedi, silahı da yoktu, basında çıkan haberleri görünce üzüldük. Polis tarafından da herhangi bir tecavüz-i alette bulunmadı. Polis gereken işlemleri zaten yapmaktadır. AB’de ve tüm dünyada bağımlılar için tedavi rıza aranmaksızın zorunludur. Sadece KKTC’de bağımlılar için rıza aranıyor, bu durum çok yanlış ailesi karar vermelidir. Bu durumu düzeltmek adına çağrı yapıyoruz pek çok gencimiz var basına bile yansımayan biz onların da sesi olmak istiyoruz. Uyuşturucu hayat karartır ,lütfen devlet gerekeni yapsın. “

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024, 16:22