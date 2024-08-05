İthale izin verilsin

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bamya 120, domates 100, salatalık 70 liradan satılırken, ürünlerin kalitesiz olduğu gözlemlendi.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, rengi soluk domateslerin 100 liraya satılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, domates ve pahalı olan birçok ürünün Türkiye’den ithal edilmesi için yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Pazar esnafı da maliyetlerin yükseldiğini, çiftçinin üretim yapamaz, asgari ücretlinin ise ürün alamaz duruma geldiğini ifade etti.

Ne dediler…?

Mustafa Bayur

“Bir esnaf olarak domatesin 100 lira olacağını düşünmedim. Ülkede ciddi bir kriz yaşanıyor ancak Tarım Bakanı bu durumu hiç önemsemiyor. Domates, patates ve diğer sebzelerin ithal edilmesi için izin verilmelidir.

Asgari ücret alanlar alışveriş yapamaz duruma geldi.

Lütfen devlet gerekeni yapsın Tarım Bakanı da artık sahalara insin üreticinin halini yoklasın.”

Alkan Barutoğlu

“Ben Pazar’da kuruyemiş satıyorum ve 200 liradan satılan fıstık çeşitlerini 130 liraya indirdim Ülkede tarım politikası yanlış uygulanıyor, denetim de yok halkımız zor durumda.

Biz de elimizi taşın altına koyduk ve bu hafta indirime gittik. Herkese örnek olsun. “

Mustafa Denizgezen

“Emekliyim ancak geçinemediğim için hala çalışıyorum, geçim zorlaştı ülkemizde. 8 tane kalitesiz domatesi 140 liraya aldım. Lütfen herkes gerekeni yapsın artık aynı anda emekli olup 3 iş te yapsanız geçinemezsiniz bu ülkede durum şu an bu noktadadır.”

Hüseyin Yücetaş

“Her şey çok pahalı, domates bile 100 liraya çıktı. Ne yapacağımızı bilemez duruma geldik. Haftalık alışverişimiz 2 gün anca yetiyor hiçbir şeye yetişemez duruma geldik. Halk olarak zor durumdayız ve dayanacak gücümüz de kalmadı. Unutulmuş gibiyiz ve kendi başımız çaresine bakamıyoruz, piyasa çok kötü kaderimize terk edildik.”

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Üzüm: 150 TL

Şeftali: 100 TL

Kayısı: 100 TL

Çeri domates: 100 TL

Domates: 100 TL

Bamya: 120 TL

Soğan: 40 TL

Salatalık: 70 TL

Kiraz: 100 TL

Kavun: KG: 15 TL

Karpuz: KG 15 TL