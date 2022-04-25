Alışveriş güneye kaydı

Hüseyin ÇİÇEK

Güney Kıbrıs’ta bazı ürünler kuzeyden daha uygun fiyata satılıyor.

Daha önce içki fiyatları kuzeyde daha cazip iken, son yapılan zamla birlikte güneydeki fiyatları geçiyor. Sadece içki değil, kahve ve kahvaltılık bazı ürünler de güneyde daha uygun fiyata satılıyor.

Diyalog muhabirinin güneydeki marketlerden yaptığı araştırma sonucu aynı markaların aynı gramajda olan ürünleri arasındaki fiyat farkı ortaya çıktı.

Kuzeyde 16 TL olan süt güneyde 1 Euro’nun altında yani 14 TL civarında satılıyor. Patatesin kilosu güneyde 15 liraya denk gelirken, kuzeyde 21,50 liraya tezgâhtaki yerini aldı.

Kahvaltıların olmazsa olmazlarından zwan beef kuzeyde 35 TL iken, güneyde 27 liradan satılıyor.

Aynı marka ve aynı gramajda olan corn flakes güney de 34 TL civarında satılırken, kuzeyde 47 liradan alıcı bekliyor.

Kahve fiyatları arasında da büyük bir fark bulunuyor. Güneyde 95 gram Jacops Nesface 56 liradan satılırken, kuzeyde aynı marka ve aynı gramaj 85 liradan market raflarına konuluyor.

Kuzeyde geçtiğimiz mart ayında alkollü içeceklere yapılan zamla birlikte güneydeki fiyatlar kuzeydekine göre daha cazip hale geldi. Kuzeyde Red Label marka 75cl viski 263,90 lira iken, güneyde 182, 08 liraya denk geliyor. Kuzeyde Chivas Regal marka 70cl viski 375 lira, güneyde ise 309 liradan satılıyor.

Güneyde bira fiyatları 14 lira civarında olurken, kuzeyde 21 liradan alıcı bekliyor.

Güney ile kuzeyde satılan bazı ürünler arasındaki fiyat farkı şöyle:

Kuzeyde güneyde

Patates: 21,50 0,95 euro (15, 24 TL)

Zwan Beff: 34,90 1,75 euro (27, 86 TL)

Jacops Nesface: 85, 90 2, 95 euro (46 TL)

Corn Flakes: 46,75 TL 2,15 euro (34,22 TL)

Red Label 75cl viski: 263,90 TL 11,50 euro (182, 08 TL)

Chivas Regal 70cl viski: 375 TL 1 9,45 euro( 309, 64 TL)



