Fark büyük

Özlem ÇİMENDAL

Güney Kıbrıs’ta bu yılın ilk 3 ayında bir milyar 300 milyon Euro’luk mülk satılırken, Kuzey Kıbrıs’ta gerçek satış rakamı tam olarak bilinmemekle birlikte 100 milyon Euro’luk bir satış tahmini yürütülüyor. Güney Kıbrıs’ta denize sıfır villalar genellikle 3,5 ile 15 milyon Euro arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Rum Tapu Dairesi’nden açıklanan verilere göre, ilk üç aylık dönemde 5 bin 258 adet taşınmaz mülk satışı gerçekleşirken, bir milyar 272 milyon 880 bin Euro’luk bir gelir elde edildi. KKTC’de ise 94 bin dolayında satış sözleşmesinin Tapu Dairesi’nde bekletildiği ifade ediliyor.

Diyalog’un konuyla ilgili sorularını yanıtlayan İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC’de siyasi istikrarsızlık, plansızlık ve programsızlık nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığına dikkat çekti. Gürcafer “Her şeye rağmen yılda 10 bin dolayında konut satışı yapıldığını tahmin ediyoruz” dedi.

Her konutun değerini ortalama 100 bin Euro’dan hesapladıklarını belirten Gürcafer, bu durumda yıllık gelirin bir milyar Euro’yu bulabileceğini kaydetti.

Yatırımcılara kalite sunulamıyor

Konut satışı sınırının yabancılara yönelik 1’den 5’e çıkarılması taleplerini de hatırlatan Gürcafer, bunun henüz çözüme kavuşmadığına dikkat çekerek, KKTC inşaat sektörünün doğası başta olmak üzer birçok avantajı olduğunu ancak bu alanın doğru değerlendirilemediğini ifade etti.

Gürcafer şunları kaydetti:

“Biz yatırımcılara gerekli servis kalitesini sağlayamıyoruz. Onlara kolaylık sağlayamıyoruz. Bürokratik engeller devam ediyor. Birçok zorluk çıkarıyoruz karşılarına. Hizmet konusunda sınıfta kalıyoruz. İnşaat sektörünün canlanması demek, ülkeye gelecek turist sayısının da artışı demektir. Hükümete yüzde 42 dolaylarına katkısı olan bir sektör inşaat sektörü. Konut satışlarından devletin kasasına giren para yadsınamaz. Devlete dolaylı ve direkt vergilerinin yanı sıra 10 bin konutun sadece devir harcı olarak 150 milyon Euro’yu aşkın direkt katkısı var.”