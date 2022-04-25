Oyunları bozuldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir casinoya sahte Alman kimliği ile giriş yapan Vidmantas Batakis, arkadaşı Tomas Toliusis’la birlikte hile yaparak, 8 bin 600 Euro kazandı. İki zanlının keçeli kalem ile oyun kağıtlarını işaretlediği, bu sayede pokerde kazandıkları belirtildi. Zanlının ilk etapta fark edilmediği ancak aynı casinoya ikinci kez gittiklerinde yakayı ele verdikleri açıklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süreyle tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 21 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir casinoya giden Vidmantas Batakis’in Martin Berg adına düzenlenmiş sahte Almanya kimlik kartını girişte görevli çalışana verip tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, Batakis’in oyun oynamak için kayıt yaptırdıktan sonra arkadaşı zanlı Tomas Toliusis ile birlikte poker masasına oturduklarını açıkladı. Polis, zanlıların yanlarında getirdikleri keçeli kalem ile oyun kartlarının köşe kısımlarını çizip işaretlediklerini belirtti. Polis, zanlıların oyun sırasında işaretlenmiş kartlar sayesinde 8 bin 600 Euro parayı hile ile aldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 23 Nisan 2022 tarihinde yine aynı casinoya gittiklerini ancak hile yaptıkları esnada fark edildiklerini açıkladı. Polis memuru, casino çalışanlarının oyunu durdurup kendilerini aradığını, olay yerine giden ekiplerin zanlıları gözaltına aldıklarını belirtti.

Polis, zanlıların üzerine yapılan aramada yeşil renk keçeli kalem bulduklarını söyledi. Zanlıların işaretlediği kartların da tespit edilerek emare alındığını ifade eden polis, Vidmantas Batakis’in tasarrufunda bulunan sahte Alman kimliğinin de bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlıların hile ile kazandıkları 8 bin 600 Euro parayı dolara çevirdiklerini ve bunun karşılığı olan 6 bin 350 doların bulunarak emare alındığını dile getirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını, hile ile hırsızlık suçunun yanı sıra sahte resmi evrak tedavüle sürme meselesinin de araştırılacağını belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.