Alkol iyi gelmedi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinde yapılacak nikahına giderken, trafikte sıkışan

Tevfik Oduncu, başını camdan dışarı çıkardı, yüksek sesle bağırarak küfürler yağdırdı. Çevredekilerin şikayeti üzerine tutuklanan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, olayın 12 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Polis, zanlının nikahına giderken, Karayolları Dairesi’nin önündeki yolda çevreyi rahatsız edecek şekilde, yüksek sesle hakaret içerikli cümleler sarf ettiğini, yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan kontrolde zanlının 58 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının sarhoşluk, rahatsızlık ve İthale-i lisanda bulunmak suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.