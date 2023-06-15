Sorun Avrupa’nın

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, "Kıbrıs sorununda ileri gitmenin tek yolunun BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde iki toplumlu iki kesimli, federal ve egemen bir Avrupa devletinin var olmasıdır” açıklamasında bulundu.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Parlamentosu konuşması sonrasında AP Başkanı Roberta Metsola’yla görüşmesi ve sonrasında yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Habere göre, Metsola, “Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs’ın değil, Avrupa’nın da sorunu olduğunu” iddia etti. Metsola, “AB’nin müzakerelerin tüm aşamalarına daha etkin katılımının katkı sağlayıcı olabileceğini ancak çözümün BM çerçevesinde bulunması gerektiğini” vurguladı.

Metsola, “AB, uygun vasıflara sahip bir danışmanla, müzakerelerde yeni bir ivmeye ve müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs bölünmüş olduğu sürece Avrupa hiçbir zaman bir bütün olmayacak” vurgusu yapan Metsola, “Adanızı BM barış planı çatısı altında yeniden birleşmiş görme arzusunda yalnız değilsiniz” şeklinde devam etti.

Metsola açıklamasının devamında, Hristodulidis’le mülteci göçü sorunlarını da ele aldıklarını belirterek, “Hiçbir üye devletin göç sorununu tek başına yüklenemeyeceğini ve yeni göç kanunlarına ilişkin anlaşmanın çok iyi bir haber olduğunu” ifade etti.

Gazeteye göre, Hristodulidis ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “AB’nin, Türkiye-AB ilişkileri yelpazesi çerçevesinde, ilgili tüm tarafların karşılıklı kazanmalarını sağlayacak tüm gerekli teşvik ve araçlara sahip olduğu” iddiasında bulundu.

Hristodulidis, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Türkiye’nin AB üyelik sürecinin devamını arzuladığı' açıklaması göz önüne alındığında Kıbrıs’taki koşulları değiştirebilecek unsur AB mı?" yönündeki soruyu yanıtında, “AB’nin etkin katılımının Kıbrıs sorunundaki koşulları gerçekten değiştirebileceğine inandığı” söyledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023, 10:05