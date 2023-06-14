Haftada 2 gün sefer yapılacak

Fly Kıbrıs Hava Yolları, bugün Ercan- Bodrum ile Ercan- Ordu – Giresun arasında direkt uçuş başlatıyor.

Yapılan açıklamaya göre, direkt ve tarifeli uçuşlar, sezon boyunca çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak.

Bodrum uçuşuyla ilgili Bodrum’da, Doria Otel’de tanıtım etkinliği de düzenlenecek. Düzenlenecek lansmana KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin, KKTC Üniversiteler Birliği Başkanı Selman Aslanbaş, Fly Kıbrıs kurucu ortakları Rauf Denktaş, Nusret Polat, Mehmet Yücel, turizmciler ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyet katılacak. Fly Kıbrıs Hava Yolları, Ordu – Giresun uçuşlarını Ordu’daki etkinlikle tanıtmıştı. Kıbrıs Hava Yolları, ülkedeki ilk seferini 16 Nisan’da yapmıştı.