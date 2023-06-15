‘Sivil anayasa hazırlanacak’

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimle birlikte parlamenter sisteme dönüş tartışmalarının sona erdiğini söyledi.

Erdoğan, görev süreleri boyunca yeni ve sivil bir anayasa için çalışacaklarını kaydetti.

Hükümetin önceliğinin deprem bölgesi olduğunu söyleyen Erdoğan, 11 yerin daha sanayi sahası ilan edildiğini açıkladı.

Beştepe’de gerçekleştirilen yeni dönemin ikinci kabine toplantısı 8 saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Parlamenter sistem tartışmaları

-6 Haziran'daki toplantımızın ardından yeni Kabine üyelerinin de yemin etmesiyle görevimize devam ediyoruz. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılını inşa edecek kadroları oluşturuyoruz. Seçim belirsizliğinin sandıkların kapanmasıyla birlikte geride bırakılması çok önemli bir başarıdır. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiş, parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır. Millet oyunu görmüş, sandıkta son sözünü söylemiş, sandıkta da kararını vermiştir. 14 Mayıs'ın hıncını depremzedelerimizden çıkardılar, 28 Mayıs'ın öfkesini de kırsaldaki vatandaşımıza yüklediler. Vatandaşı, 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin izahı yoktur. Seçmeni suçlama hastalığından vazgeçmelerini diliyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in 'milletin efendisi' diyerek onurlandırdığı köylülerimize yönelik hakaretleri kabul etmiyoruz.

Muhalefetin millete ve milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi gerektiği kanaatindeyiz. İstikrar ve güven ortamına zarar verecek söylemlerden herkesin uzak durması önemlidir. Son 21 yıldır olduğu gibi her türlü yapıcı eleştiriye açığız.

Kurmay kadromuzu oluşturduk

-Ekonomimizi yeni dönemde şahlandıracak kurmay kadromuzu oluşturduk. Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'i hükümet programımızı oluşturmak üzere görevlendirdik.

Yeni anayasa mesajı

-Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde kat edelim istiyoruz.

Demokrasimiz ayağına vurulacak son zinciri kıracak güce ulaşmıştır. Görev süremiz boyunca Cumhur İttifakındaki ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasaya ulaştırmak için çalışacağız.

Asgari ücret ve memur zammı

-Türkiye'nin kalkınmasına omuz veren kim varsa yanında olacağız. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başladı. Görüşmeler yapıcı bir şekilde ilerliyor. Tüm tarafların içine sinecek bir neticeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz.

Engelli ve yaşlı aylığı erken ödenecek

-Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz.

Deprem bölgesiyle ilgili yeni karar

-Deprem bölgesindeki 10 ilimizin yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Gözümüz, kulağımız bölgedeki kardeşlerimizdedir. Gelinen son durumu görüştük. Nakdi yardımlarımızın toplam tutarı 61 milyar lirayı buluyor. Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalaalarımız sürüyor. Yakında bunları milletimizin takdirine sunacağız. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. 2 bin 430 hektarlık alanda 11 yeri daha sanayi sahası ilan ediyoruz. Depremin ardından Sanayi alanı sayısını 18'e yükseltiyoruz.

