Sevenleri yıkıldı

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’e kardeşinin evinde misafir olarak bulunan 24 yaşındaki Furkan Özdemir aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Haspolat’ta faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının sahibi Mehmet Özdemir’in oğlu olan Furkan’ın zamansız vedası ailesini, sevenlerini üzdü.

Nişanlı olduğu öğrenilen ve yakında bir zamanda düğün yapmayı planlayan Furkan Özdemir’in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği belirtilirken, polis yapılan otopside kesin bir sonuca ulaşılamadığını açıkladı.

Polis, Özdemir’in ölüm nedeninin tespiti için yapılan otopsisinde, kan ve doku örnekleri alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, yapılacak tetkiklerin ardından Özdemir’in ölüm nedeninin belirleneceği kaydedildi.