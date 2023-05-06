Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde önceki gece meydana gelen kazanın nedeninin alkol ve kural ihlali olduğu anlaşıldı. Kazaya neden olan sürücü Christian Feller’in 83 promil alkollü olduğu, ayrıca kırmızı ışıkta durmayarak kazaya yol açtığı açıklandı.

Kaza sonucu yaralanan iki kişinin Lefkoşa Devlet Hastanesindeki tedavisi sürerken, zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 4 Mayıs 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Atatürk Caddesinde DN 444 plakalı jeep aracı ile seyreden zanlının Yenişehir trafik ışıklarına geldiğinde, kırmızı ışık yandığı halde durmadığını ve bu esnada yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden Fulya Sındır’ın (K-46) yönetimindeki KE 948 plakalı araca çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan KE 948 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Serpil Sındır’ın (K-62) ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldıklarını söyledi. Polis, kazanın ardından tutuklanan DN 444 plakalı araç sürücüsü Christian Feller’in 83 promil alkollü olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, yaralıların tedavisinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.