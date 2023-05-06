Yaz gelmeden başladı

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Lefke bölgesinde bağlı Yeşilırmak köyünün güneyinde dün öğle saatlerinde çıkan ve akşama kadar güçlükle kontrol altına alınan yangın büyük bir paniğe neden oldu.

Ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangına ilk etapta İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel ve çevre halkı karadan müdahale etti.

Ekiplerin yangını söndürme çabası sürerken, şiddetli rüzgar alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

Yangının sarp ve yüksek bir yerde olmasından dolayı karadan müdahale zorlaşırken, saat 14.00 sıralarında Güvenlik Kuvvetleri'ne ait helikopterle havadan destek sağlandı.

Karadan ve havadan süren söndürme çalışmaları rüzgarlı hava nedeniyle sekteye uğradı, alevlere yakın bölgedeki evler risk altına girdi.

Karadan müdahale eden ekipler ve belediye, alevlerin evlere ulaşmaması için büyük uğraş verdi.

Yeşilırmak’ın güneyinde vadi içinde başlayan ancak akşam saatlerine doğru 7-8 ayrı noktaya yayılan yangını söndürmek için Türkiye'den ve Güney Kıbrıs'tan helikopter istendi.

KKTC ekiplerinin çalışmaları sürerken, akşam saatlerinde Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan gelen toplam beş helikopterle müdahale yoğunlaştı. Polis Basın Subaylığı, yangının saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındığını duyurdu. Polis, soğutma çalışmalarının sabah kadar devam edeceğini bildirdi.

Üstel tüm ekiplere teşekkür etti

Yangın yerinde inceleme yapan Başbakan Ünal Üstel, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangınların arttığına işaret ederek, ekiplerin hızlı bir şekilde koordine olarak yangına müdahale ettiğini belirtti. Yangının farklı alanlara yayılmaması adına çaba harcandığına vurgu yapan Üstel, yangına havadan GKK'nın helikopterinin yanı sıra Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan gelen toplam beş helikopterle müdahale edildiğini söyledi. Yapılan keşif uçuşlarının üç noktada alevlerin daha canlı olduğunu tespit ettiğini dile getiren Üstel, bu noktalarda çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Üstel, yangına müdahale eden tüm ekiplere teşekkür ederken, bir daha yangın yaşanmaması temennisinde bulundu.

Feyzioğlu: İHA desteği talep ettik

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da Adana ve Antalya’dan gelen helikopterler ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterin yangına müdahale ettiğini belirtti. Feyzioğlu, helikopterlerin keşif uçuşu yaparak, karadaki ekipleri yönlendirdiğini söyleyerek, Türkiye’den insansız hava aracı (İHA) desteği talep edildiğini belirtti. İHA’ların özellikle karanlıkta ekipleri yönlendirme noktasında görev yapacağını dile getiren Feyzioğlu, keşif uçuşunu devralacaklarını söyledi.