Polis ifade alıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıslı Türkler ile Rumların birlikte yaşadığı karma köy Pile’de yaşanan olayda boşanmak isteyen eşini bıçakla yaralayan, taşlı saldırıda bulunan, evi ateşe verdikten sonra berber dükkanını yakmaya çalışan Yasemin Kayfeci hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayla ilgili ifadelerin alındığına vurgu yapıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu, olayın 3 Mayıs 2023 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Pile’de, zanlının eşi Murat Kayfeci ile birlikte kirada bulundukları ev içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının eşinin kendisinden, boşanacağını söylemesi üzerine, yatak odasında bulunan yastığı yaktıktan sonra evi ateşe verdiğini aktardı. Polis, zanlının akabinde eşinin sırtına bıçak ile 4 kez vurarak kesikler oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Polis, zanlının daha sonra evin önünde eşinin sırtına taş fırlatarak darp ettiğini kaydetti.

Eşyalar zarar gördü

Zanlının, evin karşı kısmında bulunan eşinin kuaför dükkanını da kundaklamaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandığını anımsatan polis, olayda yaralanan Murat Kayfeci’nin sağlık kontrolünden geçirilerek yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı. Olayda kullanılan çakmak ve bıçağın emare alındığını kaydeden polis, çıkan yangın sonucu muhtelif mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve ev eşyalarının yanarak zarar gördüğünü açıkladı.

Polis, zanlı hakkında ‘kundaklama, bina içerisindeki eşyaları ateşe vermek, yaralama ve kasti hasar’ suçlarından soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının şiddet gördüğüne dair bazı iddiaları olduğunu, bunların da araştırılacağını ifade ederek, soruşturma amaçlı 5 gün ek tutukluluk süresi talep etti. Mahkeme zanlının 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.