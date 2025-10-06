Alkol ve sürat

Ülke genelinde hafa sonu meydana gelen 3 trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Üç kazadan ikisine ise alkollü sürücünün sebep olduğu saptandı.

Polisin açıklamasına göre; Gazimağusa’da Ilaman Gylyjov (E-31) 84 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki GC 621 plakalı araçla dikkatsizce seyir halindeyken önünde aynı istika-mette seyreden Muhammad Ajmal (E-32) yönetimindeki PU 504 plakalı kamyon aracı geçmeye çalı-şırken ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Lefkoşa-Girne anayolunun 13-14’üncü kilometreleri arasında, Amed Aslan (E-34), 92 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada yönetimindeki JG 509 plakalı salon araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Her iki sürücü hakkında, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Girne’de Basel Y.K Musallam (E-21), yönetimindeki ZVB 029 plakalı salon araçla dikkatsiz-ce seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan taş duvara çarptı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Buse Kolcu (K-19), Sudanaz Çetinel (K-18) ve İdil Çiroz (K-18), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan araç sürücüsü Musallam’ın sol eli, yolcu Osaid M.A. Hajmohammad’ın ise sağ ayağı kırıldı.

41 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde polisin trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 16 sürücünün alkollü araç kullandığı saptandı.

Kontrol edilen 2 bin 163 araç sürücüsünün 306’sı çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, bir sürücü tutuklandı, 41 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerin 159’u süratli, 16’sı alkollü, biri sürüş ehliyetsiz ve sigortasız, 8’i sigortasız, 11’i emniyet kemeri takmadan, 2’si muayenesiz, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız ve 2’si susturucusuz egzozlu araç kul-lanmaktan ceza aldı.