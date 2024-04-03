Alkollü sürücüler yandı

Trafikte puan ve para cezalarına ciddi artış getirecek yasa önerisi hazırlandı.

Öneriye göre; kanda 150 miligram, nefeste 100 miligram alkol tespit edildiğinde ehliyete el konulacak, sürücü mahkemeye sevk edilecek.

Meclisin dünkü toplantısında trafikte yaşanan sorunlar da gündeme geldi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, trafikte puan ve para cezalarına ciddi artış getirecek yasa önerilerini Bakanlar Kurulu’na götüreceklerini belirterek, kanda 150 miligram, nefeste 100 miligram alkol tespit edildiğinde ehliyete el konulacağını, sürücünün mahkemeye sevk edileceğini belirtti.

Ülkenin kanayan yarası

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Trafik ve Yol Güvenliğine Sabotaj” konulu güncel konuşma yaptı.

Trafiğin ülkenin kanayan yarası olduğunu dile getiren Şahali, polisin yayımladığı raporlara bakılıp, bakılmadığını sordu.

Her dört araçtan bir tanesine birden fazla sebeple ceza yazıldığını belirten Şahali, verileri paylaştı. Yolların sorunlu olduğunu kaydeden Şahali, “magandaların suçlanmasını” eleştirdi.

2021 yılına kadar sabit radar sisteminin caydırıcı olduğunu ancak ceza bildirimlerinin durdurulduğunu dile getiren Şahali, ceza bildirimleri için ihaleye çıkılmadığını söyledi. Şahali, “sabit radar sisteminin havaya uçurulması hedefi olduğunu” savundu.

“Radarlar nedeniyle yavaşladığında, trafiğe engel olarak muamele gördüğünü” anlatan Şahali, “Bunlara uyan tek sürücüymüş gibi hissediyorum kendimi” diye konuştu. Erkut Şahali, “point to point radarlar çalışmıyormuş gibi davranıldığını” da kaydetti.

Trafik magandaları yolda

“Makam arabalarına mavi çakarlı lambaların neden takıldığını” soran Şahali, “Görgüsüzlük… Bunu anlamanın imkânı yoktur. Bizim zamanımızda bir tane çakarlı lamba yoktu. Olsaydı sökülürdü” dedi.

“Ülkede trafikte bir terör yaşanıyorsa, bunun temel sebebinin devlet eliyle işlenen sabotaj suçu olduğunu” savunan Şahali, “Sayenizde suç çeşitliliği konusunda enflasyon yaşanıyor” dedi. Şahali, trafikte magandaların olmasının düzenleyici işlemlerin eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Polisin sokakta olacağını ancak polisin olmadığı yerde altyapıları oluşturmak gerektiğini kaydeden Şahali, bunun yapılmamasının trafik magandalarında enflasyona yol açtığını ifade etti.

Alkollü sürücünün ehliyetine el konulacak

Bakan Arıklı ise söz alarak Şahali’ye yanıt verdi. Bakanlar Kuruluna trafik cezalarıyla ilgili yasa önerileri götüreceklerini açıklayan Arıklı, hem puan hem para cezalarında çok ciddi artışlar geleceğini söyledi.

Kanda 150 miligram, nefeste 100 miligram alkol tespit edildiğinde ehliyete el konulacağını, mahkemeye sevk edileceğini ifade eden Arıklı, yasal düzenlemelere muhalefetin ciddi katkılarını beklediklerini kaydetti.

Trafiğin kanayan yara olduğunu kabul eden Bakan Arıklı, sihirbaz olmadıklarını, ellerindeki bütçeyle bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Trafik radar cezalarıyla ilgili ihaleyi açtıramadıklarını kaydeden Arıklı, geçmişte kamera cezalarını polisin tahsil etmesi yönünde bir formülün geliştirildiğini ve teknik olarak üzerinde çalışıldığını söyledi.

ASELSAN’ın 160 tane radar kamera kurmak için geldiğini ifade eden Arıklı, radarların büyük bir kısmının çalıştığını, serviste sıkıntı olduğunu, 110 kameranın, 105 tanesinin çalıştığı bilgisini verdi.