3 gün hücrede kaldı

Ömer KADİROĞLU

Bostancı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen Kıbrıslı Rum Andreas Christofi, muhacerette görevli kadın memura hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Kadın memura Rumca küfür ettiği belirtilen zanlı 3 gün süren tutukluluğun ardından dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, Kıbrıslı Rum Andreas Christofi’nin 27 Nisan 2023 tarihinde, saat 11.35 sıralarında Bostancı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak istediği sırada “işlemini yapmadığı” gerekçesiyle görevli kadın memuruyla tartıştığını söyledi. Polis, zanlı Andreas Christofi’nin Rumca küfür ederek ‘cinsel taciz’ suçu işlediğini aktardı.

Suçüstü tutuklanan zanlının aracında arama yapıldığını, yasal limit olan 10 bin Euro’nun üzerinde yani 29 bin 500 Euro para bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Andreas Christofi’nin aracında bulunan parayı KKTC’deki bir casinodan kazandığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, gözaltına alınan zanlının geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde para ve cinsel taciz suçuyla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, Andreas Christofi’nin Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu ve orada ikamet ettiğini belirterek, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 15 günde bir KKTC’deki bir polis karakoluna giderek imza atması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar özgür kaldı.