Alkollü ve süratliydi

Suna ERDEN

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda 27 yaşındaki Furkat Bazarow’un ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan sürücü Abdullah Pirliyew dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Kaza anında alkollü ve süratli olduğu belirtilen zanlının ilk etapta polise yalan söylediği; sürücünün Furkat Bazarow olduğuna dair ifade verdiği, 4 saat sonra gerçeği itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis; kazanın 16 Ocak 2025 tarihinde saat 03.40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis anayolda ET 678 plakalı araçla Lefkoşa istikametinden Gazimağusa’ya doğru süratli ve dikkatsizce seyreden zanlının Demirhan'da faaliyet gösteren MFC Motors önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak, 3 takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu Furkat Bazarow’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Önce yalan söyledi, sonra itiraf etti

Zanlının kaza mahalline giden ekiplere sürücünün Furkat Bazarow olduğunu söylediğini kaydeden polis, 4 saat sonra aracı kullandığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, yapılan alkol testinde zanlının 136 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, uyuşturucu testi için kan örneği alınarak, analize gönderildiğini ifade etti. Polis, soruşturma amaçlı 3 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin ciddi ağrıları olduğunu ifade ederek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.