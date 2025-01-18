Sürücü ucuz atlattı

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz Bölgesi’nde, Mehmetçik ile Çayırova arasında, dün sabah saatlerinde seyir halindeki bir araç aniden alevlendi. Yangın sonucu araç tamamen yandı. Yangının kısa devre sonucu meydana geldiği bildirildi.

Polis’ten alınan bilgiye göre; dün saat 11.30 sıralarında, Çayırova - Mehmetçik Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet Yüksek yönetimindeki HD 351 plakalı van araçta, akü kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Aracın motoru yandı

Lefkoşa-Dikmen anayolunda ise önceki akşam saat 18.00 sıralarında seyir halinde olan 33 yaşındaki Olgu Koze’nin kullanımındaki KF 920 plakalı araçta, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor bölümü yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.