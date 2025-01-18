Ömer KADİROĞLU

Çocuğunu okula bırakıp işe gitmek için Ağırdağ’dan yola çıkan Mehtap Kanal, Boğaz yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yol kenarındaki ağaca vuran ve yan yatan araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Ecrin Başbınar annesiyle birlikte hayatını kaybetti.

Atletizmde 2 kez şampiyonluğu bulunan ve okulunda başarılı bir öğrenci olan Ecrin ile annesi Mehtap Kanal’ın ölümü ülke çapında büyük bir üzüntü yarattı. Yaşanan bu acı olayla birlikte yılın ilk 17 gününde trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselmiş oldu.

Polisin verdiği bilgiye göre; kaza Ağırdağ - Girne servis yolunda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Mehtap Kanal, yönetimindeki FH 800 plakalı araçla Şehit Sonay Özdayı Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun solundan çıkarak bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, sağ yan kısmı üzerine devrilip yol kenarındaki başka bir ağaca tavanıyla çarptı. Araç, sağ yan kısmı üzerinde durabildi. Kaza sonucunda sürücü Mehtap Kanal ve araçta yolcu olarak bulunan Ecrin Başbınar olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne ile kızının ölümü tüm ülkeyi üzdü

Girne’de bir süpermarkette çalışan anne Mehtap Kanal’ın işe gitmeden önce Oğuz Veli Ortaokulu 7G sınıfı öğrencisi olan kızını okula bırakmak için yola çıktığı ve kaza yaptığı öğrenildi.

Çevresinde sevilen ve çalışkanlığıyla tanınan Mehtap Kanal ile atletizm dalında 2 kez şampiyonluk alan kızı Ecrin Başbınar’ın ölümü tüm ülkeyi üzdü. Anne-kızın ölümüyle 1 Ocak 2025’ten bu yana kazalar sonucu can kaybı sayısı 7’ye yükseldi.