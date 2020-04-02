Alman turist veda etti

Kuzey Kıbrıs’ta dün 7 yeni Coronavirüs vakası tespit edilirken, yoğum bakımda olan 83 yaşındaki Alman turist Lieselotte Hosh (K) yaşamını yitirdi.

Böylelikle şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 77, mevcut hasta sayısı 46 olurken, can kaybı da 2’ye yükseldi.

KKTC vatandaşı 2 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün 488 yeni test yapıldığını ve testler sonucunda 7 yeni pozitif vakanın tespit edildiğini söyledi

İkinci ölüm

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid 19 tedavisi süren 83 yaşındaki Alman kadın turist Lieselotte Hosh yaşamını yitirdi.

Hastane Başhekimliğinin açıklamasına göre; Hosh, 20 Mart’ta hastaneye yatırıldı ve 24 Mart’ta da yoğun bakıma alındı.

Hosh'un diyabet hastalığı ve hipertansiyonu olduğu kaydedildi. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Jabusch da 28 Mart tarihinde yaşamını kaybetmişti.

Hosh ve Jabusch’ın ölümüyle Coronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 2 oldu.

Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden iki Alman turistin cenazelerinin ülkelerine gönderileceği belirtildi.

11 şüpheli vaka temiz çıktı

Bu arada dün ülkede karantina altında olan 207 öğrenciye test yapıldı.

14 günlük karantinanın ardından Malpas'tan ilk öğrenci grubu evlerine gönderilirken, hızlı test sonuçları pozitif çıkan 11 öğrencinin sonuçları yeniden incelendi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan PCR (Garantili test) test sonucu 11 şüpheli vakanın sonuçları temiz çıktı.

Pilli: 7 pozitif vaka var

Son durumla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Malpas’ta karantinada olan 207 öğrenciye test yapıldığını, bu testler içerisinde 11'i için ileri tetkik ön görüldüğünü söyledi. Ali Pilli, 11 şüpheli kişinin hastanede yapılan sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Bakan Pilli, bakanlık müsteşarının da otele gittiğini ve test sonuçlarında sorun olmayanların gruplar halinde evlerine gönderileceğini kaydetti, “Aileler rahat olsun” dedi.

Pilli, dün 488 yeni test yapıldığını ve testler sonucunda 7 yeni pozitif vakanın tespit edildiğini söyledi.

Bakan Pilli, toplam bin 750 test yapıldığını ve toplamda 77 pozitif vaka saptandığını, 29 hastanın taburcu edildiğini, 46 hastanın tedavisinin devam ettiğini ve 2 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Test Sayısı:........................1750

Vaka sayısı:.......................77 (32 Alman)

İzole Tedavi:......................15

Hastanede Tedavi:.............28

Yoğun Bakım:....................2 (Max kapasitemiz 45)

Ölen Hasta Sayısı:............2 (2 Alman)

İyileşen Vaka Sayısı:.........29+1 (30 Alman)

Karantinadaki Vatandaş:...832

Karantina Süresi Biten:.....218 (Malpas'taki 11 öğrenci negatif çıktığı için taburcu olup bu sayıya eklenmiştir.)

Dün tanı konulan 7 kişi;

3 Karpaz - Tanı konulanlarla temaslı

1 Lapta - Tanı konulanlarla temaslı

1 Girne - Tanı konulanlarla temaslı

2 Lefkoşa - Amerika'dan gelen evli bir çift (izole)

Bölgelere göre dağılım:

Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Mağusa: 2

Beyarmudu: 3

Lapta: 3

Karşıyaka: 2

Alsancak: 4

Girne: 1

Karpaz: 17