‘Geleceğimiz ne olacak’

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüsün salgına dönüşmemesi için yetkililerin ‘evde kal’ çağrılarını değerlendiren vatandaşlar, bunun yerinde bir uyarı olduğunu ifade ediyor.

Sağlık için bir süre evde kalmanın gerekli olduğunu ifade eden vatandaşlar, temel ihtiyaçlarına ulaşmada sıkıntı yaşamadıklarını, şimdilik bir sorun olmadığını ifade ederken, ekonomik açıdan endişelerini dile getirdi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, evde kalmanın bir sorun olmadığını ancak maaşlarda kesinti olması halinde zora gireceklerini söyledi.

Özel sektör çalışanları, bir süredir iş yapamadıklarını, önümüzdeki sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmedikleri için endişeli olduklarını ifade etti.

Devletten maaş alanlarda kesinti olması ya da ödemelerin geç yapılması halinde sıkıntı yaşayacaklarını ifade etti.

Vatandaşlar ne dedi…?

Murat Balcı

“Evde kal uygulamasını yerinde ve doğru bir uygulama olarak görüyorum. Bizlerin sağlığı için gerekli ve uymamız gereken bir kural. Evde kaldığımızda temizlik yapıyoruz, televizyon izliyor ve uyuyarak vakit geçiriyoruz. Şu ana kadar market veya ilaç konularında herhangi bir sıkıntı yaşamadık.”

Ayşe Köse

“Acil ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkmıyoruz. İnşallah sorunsuz bir şekilde bu süreci atlatırız. Evde sıkılıyoruz ancak sağlığımız için alınan tedbirlere uymamız gerekiyor. Evde çocuklarımla birlikte kalıyorum ancak çalıştığı ve dışarıda oldukları için geldikleri zaman endişeleniyorum. Market ve ilaç konularında bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar.”

Kader Gümüşok

“Biraz geç kalınsa da önemli bir tedbir. Bahçe temizliği ve evdeki işlerle uğraşıyoruz.

Şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım. Almak istediğim ürünlere kolayca ulaşabiliyorum. Evden üç dört günde bir çıkıp market ihtiyaçlarımı alıyorum. Bunun dışında dışarıya çıkmıyorum. Bu sıkı günleri atlatana kadar yapılacak olanlara katlanacağız. İnşallah bu durumdan ötesi olmaz.”

Kemal Arkan

“Evde kal uygulaması dünyayı tehdit eden bu virüs nedeniyle doğru ve yerinde bir uygulamadır. Evden market ihtiyaçları dışında çıkmıyoruz. Evde, ben, eşim ve kızımla birlikte yaşıyoruz. Çok şükür şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık. Sigorta emeklisiyim ancak maaşlarda bir kesinti yapılacağı söylemleri beni endişelendiriyor.”

Mehmet Ulaç

“Evde kal uygulaması insanların sağlıklı olması açısından doğru ve yerinde bir uygulamadır. Evde dört kişi kalıyoruz. Televizyon izliyoruz, kitap ve dergi okuyoruz ayrıca telefonlarımızdan sosyal medyayı takip ediyoruz. Ben devlet memuru olarak çalışıyorum. Kredi borcum var ve maaşlarda bir kesinti yapılacak söylemleri beni endişelendirmiyor. Devletin bu konuda gerekli önlemleri alacağını düşünüyor ve güveniyorum.”

Osman Kurt

“Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyoruz. Bu güne kadar KKTC’de bu salgına yönelik alınan tedbirleri yeterli buluyorum. Hatalar olabilir ancak hızlıca düzeltiliyor. Daha sert tedbirler de gerektiği halde alınmalıdır. Gazeteciyim, iş yerine gitmediğim için evden katkı koyuyor ve işlerimi sürdürüyorum. Maaş ödenecek mi ödenmeyecek mi diye bir endişem var ancak bu şu anda en son düşünmemiz gereken bir durumdur. Şu anda sağlığımıza odaklanmamız gerek.”

Yusuf Özel

“Evde kal uygulaması sağlığımız için önemli bir uygulama önemli bir çağrıdır. Evde kaldığımız sürede çocuklarla ve televizyon izleyerek vakit geçiriyoruz. Evde kaldığımız sürede şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Maaş ödenecek mi? Ödenmeyecek mi? diye herhangi bir endişem yok. Sağlık yerinde olduktan sonra çalışılır ve para yine kazanılır.”

Metin Göçer

“Evde kalınca sıkılsak da sağlığımız için alınan tedbirlere uymak gerekiyor. Büyük oranda da evde televizyon izleyerek ve çocuklarımla vakit geçiriyorum. Terzi olarak çalışıyorum. Kendime ait bir işim var ancak şu anda kapalı olduğundan endişe duyuyorum. Yanımda çalışan bir kişi var. Ben kapalı olsam da çalışanımı mağdur etmemek adına onun maaşını eksiksiz ödeyeceğim. Dilerim tez zamanda bu durumdan zararsız bir şekilde kurtuluruz.”

Hanifi Borlu

“Evde kal uygulaması sağlığımız için çok önemli bir uygulamadır. Virüs tüm dünyada ciddi bir hızla artıyor ve bizler de gereken tedbirleri almak zorundayız.

Evden mecbur olmadıkça çıkmıyoruz. Evde kaldığımız süreçte de televizyon izliyoruz, sosyal medyada vakit geçiriyoruz ve ailecek muhabbet ediyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız yerler kontrollü bir şekilde açık olduğundan şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık.”

Ülker Kavaz

“Evde kaldığımdan beri biriken işlerimi yapıyorum. Diğer zamanlarımda da televizyon izleyerek internetten gündemi takip ediyorum. Eve kapandığım günden bu yana herhangi bir sorun yaşamadım. Ancak marketlerde kolonya, anti bakteriyel ürünleri bulmakta biraz sıkıntı yaşıyorum. Borcum var ve maaşlarda kesinti yapılacağına dair söylemler beni endişelendiriyor. Kesinti veya gecikme olursa ben de birçok insan gibi sıkıntıya girerim.”

İdris Erdoğan

“Evde kal uygulaması doğru bir karardır. Bu karar bizim sağlığımız için önemli olduğu için uyulması gerektiğini düşünüyorum. Mecbur olmadığımız sürece dışarıya çıkmıyoruz. Çıktığımız zamanlarda da alışverişimizi yapıp hızlıca eve dönüyoruz. Emekli maaşımla hayatımı idame ettiriyorum. Maaşlarda kesinti yapılacağı veya geç ödeneceği yönünde birtakım söylemler olsa da bu beni pek de endişelendirmiyor. Sağlık her şeyden önce gelmelidir.”

Mehmet Erdoğdu

“Mecbur olmadıkça evden çıkmıyorum. Evden çıktığım zamanlarda da market ihtiyaçlarımı karşılayıp dönüyorum. Evde kaldığım sürede bahçeyle uğraşıyorum, televizyon izliyor ve ailemle vakit geçiriyorum. Marketlerde bazı ürünleri bulmakta sıkıntı yaşıyorum. Ben serbest meslek çalışanıyım. Şu anda dükkânım kapalı ve bir kazancım yok. Ayrıca Sigorta emeklisiyim. Devlet maaşlarda kesinti yapacak yönünde birtakım haberler okuyoruz ancak bu beni endişelendirmiyor. Üç bin 500 lira maaş alıyorum, bundan da kesinti yapılmaz diye ümit ediyorum.”

Serkan Hoca

“Virüs hızlı yayıldığı için evden mümkün olduğunda çıkmamak en iyisidir. Sağlığımız için önemli olduğundan katlanacağız. Benim meyhanem vardı ancak şu anda kapalı olduğundan bir kazancım yok. Borcum çok var ancak kazancım olmadığı için borçlarım konusunda endişe duyuyorum.”

Mesut Çoker

“Sağlığımız için gerekli. Ben de bu süreçte mecbur kalmadıkça evden çıkmıyorum. Evde kaldığım zaman canım sıkılıyor ancak sağlığım için televizyon izliyor, sosyal medyada zaman geçiriyor ve kitap okuyorum.

Evde kaldığım süre içinde herhangi bir temel ihtiyaç sıkıntısı yaşamadım ancak bu durum böyle devam ederse çok daha farklı sıkıntılar yaşanabilir. Ticaretle uğraşıyorum, kendi işimi yapıyorum ancak şu anda çalışmadığım için bir kazancım yok. Ödenmesi gereken çeklerim var ancak bu sıkıntı uzarsa maddi yönde ciddi sıkıntılar yaşayacağım. Kısa sürede bu durumdan kurtulmamızı diliyorum.”

Emine Kâhya

“Sağlığımız için önemli olduğundan alınan kararlara uymalıyız ve saygı duymalıyız. Evde kaldığım sürede hamur işleri ile uğraşıyorum. İnternetten yeni değişik yemek tariflerine bakıyorum ve zamanımı geçiriyorum. Dört kişilik bir aileyiz ve şimdiye kadar ihtiyaçlarımızı karşılama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ben hademe olarak çalışıyordum ancak alınan tedbirler kapsamında çalışmıyorum. Maaş konusunda bir endişem yok borcum var ancak devletin halkı mağdur etmeyeceğini düşünüyorum.”

Mustafa Bladanlı

“Mecbur olmadığım sürece evden çıkmıyorum. Çıktığım zaman da market ihtiyaçlarımızı alıp hemen eve dönüyorum. Evde kaldığımda mimar olduğum için yapamadığım, aksayan işlerimi yapıyorum. İki çocuğum ve eşimle kalıyorum. Çocuklarım da kitap okuyarak zamanlarını geçiriyor. Bu sancılı günler geçene kadar katlanacağız. Kendime ait inşaat ofisim ve mimarlık ofisim var. Yanımda çalışanlar var ve onları mağdur etmeyeceğim. Maaşlarını kesinlikle alacaklardır. Bazı borçlarım var ancak şu anda bir kazancımız olmadığı için ödeme konusunda endişeler yaşıyorum.”

Tolga Özavcılar

“Evde annemizi, babamızı düşünmemiz lazım. Başımıza bir iş gelmeden tedbirimizi almamızda fayda var. Tez zamanda bu hastalıktan kurtulmamızı diliyorum. Ben oto yedek parçacıda çalışıyorum ve bu salgın nedeniyle şu anda iş yapamıyorum. Maaş konusunda endişelerim var. Kesinti veya geç alırsak zora gireceğiz. Rum tarafında devlet maaş konularına el attı. İnşallah bizim devletimiz de bu konuda hem işverenlere hem de çalışanlara bir önlem alır.”

Şener Taşseven

“Hastalığın yayılmaması ve sağlığımız için önemli bir kuraldır. Evde eşimle birlikte kalıyorum. Televizyon izleyerek zamanımızı geçiriyoruz. Evde olduğumuz sürede temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntı yaşamadık ancak bu iş iki üç ay uzarsa sıkıntılar yaşanabilir. Ben emekliyim ancak maaşlarda bir kesinti veya gecikme olursa ciddi sıkıntılar yaşarım.”

Mustafa Ar

“Evde kal uygulaması doğru bir uygulama ve dişimizi sıkarak uymamız gereken bir kuraldır. Evde kaldığım sürede sosyal medya takip ederek, televizyon izleyerek vakit geçiriyorum. Evde oğlumla birlikte kalıyorum. Bu güne kadar temel ihtiyaçlar konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Özel sektörde inşaat mühendisi olarak görev yapıyorum. Maaş konusunda şimdilik herhangi bir endişem yok ancak ileride kesintiler olursa sıkıntı yaşarım.

Ercan Koşan

“Evde kal uygulaması kesinlikle doğru bir karardır ve kesinlikle uyulması gerekiyor. Bu çağrılara rağmen bilinçli davranmayıp pikniğe giden insanlar bile var. Pazarlamacı olarak özel sektörde çalışıyorum. Tek kazancım maaşım olduğu için herhangi bir sorun yaşanması halinde zora girerim.

Devletin bu konuda bir çözüm üreteceği inancındayım.”